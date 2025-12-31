閱讀是城市關鍵軟實力 薛兆基提出獨立書店永續經營解方

薛兆基(右二)在凌煙(左一)及蘇士雅(右一)陪同下，持續走訪左營、楠梓基層獨立書店。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市議員參選人薛兆基在作家凌煙及作家牽手蘇士雅陪同下，持續走訪左營、楠梓基層，包括書是窩、白鷺鷥、自由練習等獨立書店，看見許多獨立書店努力撐起閱讀、公共討論與地方記憶，卻也同時承受高租金、低利潤與人力壓力，深感文化現場的困境，早已不是個案，而是結構性問題。

面對城市快速發展與產業競逐，文化不能只是被擺在邊緣的裝飾品，而應是城市治理中不可或缺的一環。薛兆基表示，不少獨立書店早已超越單純賣書的角色，成為社區共讀、親子教育、青年思辨與世代對話的重要空間，但在現行制度下，卻往往只能靠熱情苦撐。他說，文化政策若仍停留在一次性補助、短期活動，無法真正降低營運風險，等同要求文化工作者自行承擔所有成本，這樣的治理方式，實在難以讓文化永續。

薛兆基認為，文化政策必須從制度面重新出發。包括盤點公有閒置空間，提供低度租金或長期穩定使用權，讓書店能夠安心經營，同時檢討現行法規，讓書店兼辦講座、閱讀活動或小型展演時，不再反覆卡關於行政程序。文化不是特權，而是公共需求，制度應該成為後盾，而不是阻礙。

在經營層面，政府也不能只是旁觀者，薛兆基主張，市府應成為文化產業的第一個穩定客戶，探討透過公部門採購機制，保留一定比例向在地獨立書店購書，讓政策資源真正回流地方，形成閱讀與產業的正向循環。文化幣、閱讀券若無法有效導流至實體書店，最終只會淪為帳面數字，失去政策初衷。

薛兆基強調，更重要的是，必須重新定位獨立書店的公共角色。書店不是單一商業空間，而是城市中的微型文化中心。若可以就「政府購買文化服務」的方式，支持書店成為社區閱讀據點、公共議題交流平台，讓文化參與回到日常生活，而非一年一度的節慶活動。

從城市治理角度來看，左營、楠梓正處於重大交通建設、大學城與產業轉型的重要新聚落，但文化空間卻經常在規劃中被忽略。當城市只看得到硬體與招商，卻缺乏閱讀與文化的配置，長遠而言，失去的是城市的深度與認同感。

薛兆基相信，民意代表的角色，不只是監督與質詢，更是替基層文化場域「搭橋鋪路」。未來，將持續透過議會平台，協助獨立書店與市府各局處對接、整合空間、採購與文化服務資源，讓書店不再只是撐著過日子，而是能在制度支持下找到屬於自己的機會點，真正成為左楠地區最有溫度、也最有力量的文化風景。

