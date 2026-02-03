閱讀泰精彩！2026台北書展開跑 總統賴清德分享閱讀地圖

總統賴清德在泰國主題國館參觀展覽「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」，感受50部展出作品呈現的泰國風情。圖／文化部提供

由文化部主辦的「2026 台北國際書展」（Taipei International Book Exhibition，TIBE）於今（3）日在台北世貿中心一館隆重開幕。展期將持續至 2 月 8 日，本屆以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國。開幕典禮由總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義及泰國代表團共同啟動。現場特別邀請泰國「Thai-play Group」表演藝術團體，以融合傳統與現代的詩歌與音樂，為這場亞洲年度閱讀盛事揭開序幕。

總統賴清德在致詞時感性表示，欣賞完泰國團隊的優美演出後，深感若世界能和平相處將是多麼美好。他分享其擔任台南市長時即致力推動閱讀，認為「找到好老師不如找到好的書」。他特別提到，自今年起文化幣發放對象擴大至 13 歲到 22 歲青少年，其中 13 至 15 歲族群有 60% 的點數用於購書，顯示政策對推廣閱讀與文化產業具備積極正面作用。

賴清德也以近期建築師姚仁喜的專訪內容為例，強調家庭閱讀時間的重要性，並回憶自己從武俠小說到醫學專業書籍的閱讀歷程。他期許文化部能有計畫地推動閱讀計畫，讓即便沒有餘裕的家庭，也能讓孩子擁有接觸書籍的機會。

開幕式後，賴清德在官員陪同下親自走訪泰國主題國館、文學書區及臺灣漫畫館等展區，以實際行動支持原創出版。

漫畫家阮光民在「臺灣漫畫館」介紹改編自作家邱祖胤《空笑夢》的圖像小說，描述布袋戲班的故事背景，讓總統賴清德回想起以前看戲的時光。圖／文化部提供

臺泰文化深度交流 跨越國界的「免簽友誼」

文化部長李遠指出，台北國際書展選在農曆年前辦理，預示出版界將迎來豐收的一年。他強調，台灣與泰國在文學、漫畫及電影等文化領域交流密切。李遠引述泰國駐台代表文那隆的談話指出，台灣近年透過翻譯作品讓世界更認識台灣，而書展的核心意義就在於引進全球佳作，同時將台灣的優質文學推向國際。

泰國書商暨出版協會會長納塔恭（Nattakorn Vuttichaipornkul）表示，書籍承載著跨越國界的聲音與記憶。此次泰國館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為題，展現由多元文化塑造的創意能量。他期待透過此次展覽與國際建立夥伴關係，並加深兩國社會間的長期理解。代表文那隆則幽默地說，泰台友誼如同免簽政策，翻開泰國書籍就能進入對方的世界。

台北書展基金會董事長郝明義表示，在 AI 改寫知識認知的時代，大眾熱情參與書展正代表了對「閱讀力量」的信心。他強調，台北國際書展已成為全球出版界的 Meeting Place，台灣作為華文出版自由世界的重要據點，具有不可取代的意義。今日開幕式中亦頒發了具代表性的金蝶獎及書展大獎，展現對書籍設計與原創內容的高度重視。

參展優惠與文化幣回饋方案

為鼓勵全民參與，文化部宣佈今年起 13 至 15 歲青少年的文化幣提高至 1,200 點；18 至 22 歲青年若帳戶餘額超過 100 點，可憑證免費入場。此外，書展期間推出平日門票全額抵用金、文化幣消費「2 點送 1 點」等措施以刺激買氣。針對中南部與東部讀者，持台鐵或高鐵當日紙本票根可享免費參觀，未滿 18 歲及身障人士亦享免門票待遇。

2026 台北國際書展匯聚了全球優質作家與作品，文化部邀請民眾把握農曆年前的時間，與親友一同前往世貿一館參與這場年度文化饗宴。更多活動詳情與講座資訊，可至書展官方網站查詢。



