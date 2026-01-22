閱讀為生活加溫 彰化縣立圖書館「翻開第一頁」新書展

▲彰化縣文化局即日起至2月28日，於彰化縣立圖書館一樓開架閱覽區舉辦「翻開第一頁」新書展，集結多元類型新書，彰化縣長王惠美邀請民眾在新年之際走進圖書館，從閱讀出發，開啟嶄新的知識與想像旅程。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度最受讀者期待的新書盛事登場。彰化縣文化局即日起至2月28日，於彰化縣立圖書館一樓開架閱覽區舉辦「翻開第一頁」新書展，集結多元類型新書，彰化縣長王惠美邀請民眾在新年之際走進圖書館，從閱讀出發，開啟嶄新的知識與想像旅程。

▲彰化縣文化局即日起至2月28日，於彰化縣立圖書館一樓開架閱覽區舉辦「翻開第一頁」新書展。（圖／彰化縣文化局提供）

閱讀是與世界對話的重要方式，新的一年從翻開書本的第一頁開始，不僅能累積知識，也能為生活注入溫度與靈感。透過「翻開第一頁」新書展，讓民眾重新感受閱讀的魅力，在書頁之間探索自我、拓展視野。

廣告 廣告

彰化縣文化局指出，本次新書展內容豐富，涵蓋文學、生活風格、親職教養、心理成長、藝術設計、自然科學等多元類型，同時網羅大量兒童與青少年新書，從色彩繽紛的繪本、充滿冒險精神的故事書，到啟發思考的知識型讀物，讓不同年齡層的讀者都能找到屬於自己的「第一頁」。從翻開第一頁開始，每一本新書都是一段旅程的起點。新書如同等待被發現的入口，引導讀者放慢腳步，在書頁之間探索、對話與想像，重新感受閱讀帶來的驚喜與感動。

彰化縣文化局誠摯邀請愛書的朋友把握展期，走進圖書館，從翻開第一頁開始，讓一本好書成為新年的美好祝福，在閱讀中累積知識、培養感受，也為生活開創更多溫度。縣立圖書館精心策畫本次新書展，獻上一場新書登場的閱讀盛宴，歡迎民眾前來探索、借閱，感受閱讀從心出發的喜悅。