閱讀結合健康促進 桃市圖攜手林口長庚跨域合作

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桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院簽署MOU，讓閱讀成為促進健康的重要力量(桃園市立圖書館提供)

雙方合作內容涵蓋健康講座、閱讀推廣、館藏資源共享及健康教育等面向(桃園市立圖書館提供)

面對高齡化社會及民眾日益重視健康生活的趨勢，桃園市立圖書館與林口長庚紀念醫院今天（12日）簽署合作備忘錄（MOU），象徵文化閱讀與醫療照護兩大公共服務體系正式攜手合作。未來雙方將結合閱讀、健康教育及人文關懷資源，讓閱讀成為促進健康的重要力量。

桃園市立圖書館館長施照輝表示，圖書館已從傳統借閱空間逐步轉型為城市知識交流與社會參與的重要平台。閱讀不只是知識的累積，更具有陪伴、療癒及提升生活品質的功能；醫療則守護民眾身心健康。此次與林口長庚紀念醫院合作，希望透過資源共享與專業交流，讓圖書館成為推廣健康識能與人文關懷的重要據點。

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林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，醫院除提供醫療照護外，也持續投入健康促進與人文關懷。未來除安排醫師參與圖書館講座外，也將提供衛教影片，讓專業醫療知識更貼近民眾生活。

桃園市立圖書館指出，本次合作涵蓋健康講座、館藏資源共享及健康教育等面向。近期將邀請林口長庚紀念醫院腎臟科系臨床毒物中心主任顏宗海主講「無毒餐桌」，以及內分泌暨新陳代謝科醫師蔡松昇主講「三高預防：高血壓、高血脂、高血糖的生活管理」志工專場講座，透過專業且生活化的內容，提升民眾健康識能。

此外，林口長庚紀念醫院將定期向桃園市立圖書館龜山分館借閱館藏圖書，提供院內同仁閱讀使用，讓公共閱讀資源延伸至醫療場域。桃園市立圖書館也將在機場捷運A8長庚醫院站自助借還書服務據點增設繪本及育兒書籍，提供親子家庭更便利的閱讀服務。雙方並規劃結合長庚養生文化村辦理生態走讀及閱讀活動，促進閱讀、健康與環境教育的跨域連結。