閱讀結合食農教育 北市中正幼兒園親子共享馬年團圓飯

北市中正幼兒園舉辦「馬到團圓、心在一起」年節慶典

小朋友向全園拜年

幼兒園親師布置捲紙窗花，打造節慶氛圍

小朋友猜猜年節食物吉祥話

小朋友走進超市賣場，認識年節應景食材

小朋友動手製作發糕

小朋友一起吃團圓火鍋

親師改編繪本《橘色的馬》透過戲劇呈現

為迎接充滿行動力的馬年，臺北市立中正幼兒園籌劃「馬到團圓、心在一起」年節慶典，將深耕已久的「閱讀教育」結合「食農生活」，讓孩子在書香與菜香中，不僅讀懂了團圓的故事，更品嚐到幸福的滋味。

園方表示，本次活動將經典繪本《橘色的馬》進行創意改編，故事講述橘色的馬在尋親途中，與房子、跑車、獅子等夥伴建立了深厚情誼。幼生家長與老師組成的演員陣容，生動地詮釋這段充滿笑聲的旅程，並巧妙融入食農教育。結局不再只是兄弟兩人的重逢，而是擴大為所有夥伴的圍爐慶典，大家拿出各自喜愛的年節食材，像是代表「好彩頭」的菜頭、「大吉大利」的橘子與「年年有餘」的魚，大家一起享用團圓飯。透過戲劇，孩子們理解到團圓的意義在於分享與陪伴，而美味的食物正是連結彼此情感的最佳橋樑。

園方指出，除了心靈的閱讀，更有舌尖上的體驗。配合年節主題，小朋友化身小小採購員，實際走入生活情境認識當季蔬果與年節料理。活動當日，親子廣場上熱鬧非凡，孩子們參與「年節食物吉祥話抽抽樂」，用稚嫩的聲音大聲說出創意拜年詞，笑聲充滿校園。壓軸的好戲，則是香氣四溢的「圍爐食光」，孩子們回到教室，將認識過的食材變成鍋中美味，在分享與互助中享用火鍋。從認識食材、共食分享，在產地到餐桌的歷程讓食農教育不只是知識，更是一種惜食與感恩的儀式。

中正幼兒園表示，期望透過這場結合感性與知性的馬年活動，讓幼兒帶著如《橘色的馬》般的勇氣與溫暖，在「心在一起」的氛圍中，擁抱嶄新的一年，留下最美味也最美麗的童年記憶。