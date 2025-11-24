閱讀翻轉雲林！微冊愛閱讀生活節×閱讀路跑十一月二十二熱力引爆

閱讀翻轉雲林！微冊愛閱讀生活節×閱讀路跑十一月二十二日熱力引爆。(記者劉春生攝)

▲閱讀翻轉雲林！微冊愛閱讀生活節×閱讀路跑十一月二十二日熱力引爆。(記者劉春生攝)

雲林閱讀品牌再創里程碑！由雲林縣政府文化觀光處主辦的「二零二五微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」於十一月二十二日(六)熱鬧登場，從清晨的親子閱讀路跑到午後的文創市集、故事劇場與草地音樂會，一整天吸引超過上千名民眾熱情參與。此次活動更獲得雲林縣不動產商業同業公會及VDS活力東勢公司的大力贊助，更與在地店家「蘭日子」、「森海芋旺」、「玉見工作坊」及「沐烏浮坵生計」共同攜手打造「閱讀 × 運動 × 生活美學」的跨界城市盛典，成功讓閱讀走出圖書館、走進城市每一個角落。

廣告 廣告

今年雲林首創「閱讀路跑」，由縣長張麗善親自領跑，與文化觀光處長陳璧君、縣議員黃勝志、陳芳盈、陳永修、斗六市民代表會副主席黃尤美等到場共襄盛舉；並邀請雲林縣幼兒教育發展協會總會長廖文秀及贊助單位——雲林縣不動產同業公會何理事、VDS活力東勢公司企劃行銷部課長張巧華共同參與，象徵公部門、教育界、產業界與在地社群攜手共推閱讀政策，正式揭開雲林閱讀品牌的新篇章。

清晨七點半鳴槍起跑的三公里路線，隨著跑者的步伐被轉化為「流動的閱讀」。跑者在追上前方跑者的瞬間，自然「讀」到不同的文字，就像翻開一本一本正在奔跑的書。初秋的微風、晨光、腳步聲與背上文字的輕柔節奏，構成一場前所未有的五感閱讀體驗。許多民眾讚嘆：「第一次參加路跑不是看秒數，而是看文字！」這場千人閱讀路跑，不僅跑進城市，也把閱讀真正帶進生活。一位參加的家長笑說，此活動讓運動、遊戲與閱讀自然結合，「是最棒的家庭共學時光」。

上午八點半至下午五點，於斗六行啟記念館廣場舉辦的「微冊角落愛閱讀生活節」人潮湧現，吸引親子家庭、青年文青與愛書族齊聚。現場活動豐富多元：故事劇場、親子活動、草地音樂會、文創市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽、韓國繪本行旅展等，廣場草地上隨處可見野餐、閱讀、音樂交織的畫面，讓整座城市在秋日午後充滿書香與愉悅。

此次活動的重頭戲之一——「微冊角落暨耕雲圖展覽」於十一月二十二日正式開展，展至十一月三十日，以「閱讀從微光到聚光」為主題，呈現微冊角落在雲林扎根、累積並逐步匯聚成縣立總圖《耕雲圖》的文化願景。展場結合在地品牌打造富含植物、香氛與農藝元素的沉浸式五感空間，並以象徵閱讀能量匯聚的「聚光之塔」作為核心裝置，邀請民眾留言，共同點亮屬於雲林的閱讀光源。同時展出「異國繪本行旅」則是與微冊角落的海外合作夥伴——韓國釜山在韓愛書人 Ko-reading 的深度合作，透過跨國選書讓大小讀者走入世界閱讀文化，讓閱讀成為跨越城市與語言的溫柔連結。

展覽首度公開雲林縣總圖書館「耕雲圖」的願景藍圖，吸引許多民眾駐足觀看、留言分享對雲林閱讀未來的期待。許多民眾表示：「期待耕雲圖成為孩子成長的第二個家。」、「雲林需要一座屬於大家的閱讀森林。」這些意見成為縣府推動閱讀政策的重要養分，象徵「閱讀永續」已在雲林紮根發芽。

雲林縣長張麗善表示：「閱讀是城市最柔軟、也是最有力量的文化力量。」「微冊角落」是雲林推動閱讀生活化的重要品牌，而未來總圖「耕雲圖」則象徵雲林閱讀的根系扎深、枝葉茁壯。縣長感謝企業與在地力量的投入，促成全台首創、屬於雲林的千人閱讀路跑，透過跨界結合運動、生活與文化，更以親子路跑內容成功吸引年輕族群加入全民閱讀行列，是雲林打造永續閱讀環境的關鍵一步。

文化觀光處處長陳璧君指出，「微冊角落」自一零六年啟動以來，秉持「讓整個雲林都是你的圖書館、讓閱讀成為日常」的理念，結合地方特色與閱讀活動，目前已有三百五十一家加盟據點。今年活動以「閱讀生活化」為核心，透過微冊角落與在地店家合作，使閱讀真正走入日常。「我們希望每個市民都能在自己的生活裡，找到一個屬於自己的閱讀角落。」透過民間力量、教育界、企業贊助與公部門的共同投入，雲林正在用行動打造「跨世代共讀、隨處可讀」的友善閱讀環境。閱讀不再只是靜止的活動，而是動態的、流動的、生活化的，是雲林文化持續向前的力量。

更多活動詳情與即時資訊，歡迎持續關注「微冊角落」粉絲專頁及「雲林縣公共圖書館」粉絲專頁，一起在雲林讀出生活、跑出故事、翻開閱讀新篇章。