閱讀處方箋落地壽豐 東華USR跨域協力

合影

開創花蓮公共衛生服務新模式，國立東華大學協力花蓮縣壽豐鄉公所，培力家長在家與嬰幼兒共讀，執行「閱讀處方箋籤」，由大學志工擔任「展臂傳遞者」，固定每週三上午駐地服務，讓閱讀成為偏鄉嬰幼兒第一份社會處方箋。

壽豐鄉衛生所主任張聰仁表示，大學專業志工加入，不僅補上醫護人力難以延伸的陪伴時間，也讓家庭更願意在日常持續閱讀。在健兒門診中，向家長衛教共讀的重要性，因為閱讀不只是文字，更是孩子社會情緒表達的橋樑，有共讀的家庭，親子關係會更好。



東華大學除了以USR帶領大學生實踐之外，也與「智邦公益館」合作，由智邦捐贈200本童書給壽豐鄉衛生所與壽豐鄉立幼兒園，智邦公益館執行長李奇穎表示，教育不應因距離而有落差，閱讀是最溫柔也最有力量的陪伴。希望透過這次的捐書與「閱讀處方箋」，讓孩子在故事中看見世界，也讓企業CSR成為偏鄉前進的力量。東華大學社會參與中心主任顧瑜君表示，閱讀不只是學文字，更是家長與孩子之間最動人的對話。當一本書被打開，就是一扇共同想像的窗。