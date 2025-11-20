閱讀走出圖書館！雲林微冊愛閱讀生活節結合路跑展開。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府推動閱讀再創新，將於11月22日舉辦首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，讓書香融入生活。活動結合親子路跑、故事演出、文創市集、草地音樂與策展內容，以「閱讀接力‧點亮雲林」為主軸，象徵縣府串聯在地閱讀品牌「微冊角落」的深耕精神，並展現未來雲林縣總圖書館「耕雲圖」的整體願景。

縣長張麗善表示，透過書籍與城市走讀，期盼讓親子在日常生活中累積閱讀經驗，營造更厚實的閱讀風氣。積極強化各鄉鎮圖書館、展覽館與表演廳功能，並結合智慧科技與文化觀光，提升雲林的文化力與閱讀能量。針對館藏量能不足問題，縣府已推動高鐵特定區「耕雲圖書館」規劃，同時在斗六水岸藝術園區打造美術館，以補足展覽空間不足並提供更多藝術接觸機會。

廣告 廣告

微冊愛閱讀生活節將於22日熱鬧展開。（圖／記者洪佳伶攝）

文化觀光處長陳璧君指出，閱讀能形塑個人並影響城市，「微冊角落」品牌以「讓整個雲林都成為你的圖書館」為願景，目前已有351個全球閱讀夥伴加入行列。此次「微冊愛閱讀生活節」搭配全台首創「閱讀路跑」，從文化觀光處出發，以奔跑與走讀方式閱讀城市風貌，象徵閱讀的行動力與城市活力。此外，「微冊角落暨耕雲圖展覽」將於11月22日至30日在行啟記念館展出，呈現耕雲圖的構想與藍圖，並設置意見回饋區，邀請民眾共同參與未來願景規劃。

文觀處表示，閱讀路跑將於22日上午7點半起跑，全程約3公里，自文化觀光處出發至行啟記念館，串聯斗六市的閱讀風景，邀請親子同樂。當天上午10點至下午5點，行啟記念館廣場將舉行生活節，內容包括親子說故事、草地音樂會、文創市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽及韓國繪本行旅展等活動，並推出完成任務即可兌換專屬野餐墊的互動體驗。

今日啟動活動由縣長張麗善親自主持，並邀請議員林岳璋、王鈺齊、簡慈坊，雲林縣幼兒教育發展協會總會長廖文秀、不動產同業公會理事長龔坤奇、VDS活力東勢公司總經理王文星等貴賓共同參與。多位地方民意代表與支持團體也到場力挺，共同為雲林打造永續閱讀城市的重要里程碑。