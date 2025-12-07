閱讀開啟無限—114年臺灣閱讀節歡樂登場

臺灣閱讀節與合辦單位合照。

一年一度的「臺灣閱讀節」盛會——歡樂閱讀嘉年華，於114年12月6日至7日在中正紀念堂園區歡樂登場。桃園市僑愛國民小學「太陽之愛合唱團」以充滿生命力的原住民傳統歌謠——布農族歌謠「拍手歌」與泰雅族歌謠「泰雅的孩子」，為兩天的閱讀嘉年華活動揭開序幕。

教育部劉國偉政務次長、國家圖書館王涵青館長及各合辦單位貴賓共同參與開幕典禮。活動啟動儀式為一同拼貼「閱讀築夢、共創知識無限」的未來知識屋。王館長更親自化身為說故事大使，擔任「歡樂故事村」幼幼聽書趣故事屋的神秘嘉賓，帶領現場聽眾進入一趟充滿想像力的圖書館奇幻旅程。

臺灣閱讀節啟動儀式。

閱讀開啟無限：奠基素養教育，迎接未來挑戰

劉國偉次長致詞時表示，今年的閱讀節主題「閱讀開啟無限」，呼應了在現今資訊瞬息萬變的時代，文本探究與深度思考的重要性。劉次長強調：「透過閱讀跨越一切障礙，閱讀讓青少年與孩童遠離過度沉迷3C，讓所有愛書人一起享受閱讀的美好。」

教育部深知閱讀是奠定新課綱素養教育的基石，因此持續投入資源，建構友善的閱讀環境，從優化學校圖書館空間、充實資源，到推廣家庭共讀與校園晨讀。我們的最終目標，就是讓閱讀真正成為每位國民的日常習慣與生活所需，培養孩子具備獨立思考、跨域整合與解決問題的核心能力，這正是國家未來人才最需要的競爭力。此外，教育部也積極推動Big Maker、合作共享、耐震補強、多元閱讀推廣、嬰幼兒閱讀及資源整合等相關公共圖書館計畫，114年補助直轄市、縣（市）政府超過8.93億元。在教育部與各級政府的大力支持下，114年全國公共圖書館在空間建設改造、充實館藏資源及閱讀活動推廣等方面持續突破發展。

劉國偉次長臺灣閱讀節致詞。

國際新視野，創齡亮未來：逾170項活動打造多元閱讀體驗

今年閱讀節活動內容創新且多元，不僅把國家語言及雙語政策納入活動規劃，更在國發會雙語計畫補助打造雙語活動環境，展現了「閱讀無界限」的包容性與前瞻性：

‧因應超高齡社會：增設「創齡新市鎮」，匯集來自成功大學、中山大學、臺灣大學、東吳大學等大學及公共圖書館等跨域合辦單位，為樂齡族設計活化大腦的趣味遊戲與虛擬療癒庭園，讓長者在體驗中享受幸福感與快樂。

‧深化國際交流：首度與韓國出版文化產業振興院合作，規劃主題活動「探索韓國文學」，邀請韓國作家與民眾面對面分享。此外，更有13個駐臺單位共同參與，展現多元文化，體現國際閱讀視野。

臺灣閱讀節大合照。

‧廣大響應陣容：包含各級圖書館、博物館、出版社、書店、閱讀團體等逾130個單位，共同設置超過170個豐富攤位。內容涵蓋新課綱精神、STREAM領域（科學、科技、閱讀、工程、藝術、數學）、語言學習、國際文化、繪本故事及早期素養等，為民眾提供一個充滿新奇與啟發的多元閱讀嘉年華。

教育部邀請所有民眾一同參與這場知識與歡樂的盛宴。活動訊息及全國各縣市公共圖書館響應活動，請至國家圖書館「114年臺灣閱讀節」活動專屬網站（https://trf2025.ncl.taipei/）瀏覽。

（資料來源：教育部）