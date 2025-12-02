閱讀×健康×高齡友善場域 衛生局攜手高市圖 陪伴長輩共創樂活新生活

▲長輩樂活新生活，一起來圖書館繪畫、交朋友，以多元藝術填滿生活。

【記者 王雯玲／高雄 報導】隨著高雄市正式邁入超高齡社會，樂齡族群的終身學習、社會參與與健康促進，已成為城市文化治理與公共服務的重要課題。為打造高齡友善城市，高雄市政府衛生局自113年起委託高雄市立圖書館共同推動「樂齡 × 樂智」系列計畫，透過空間設計與多元活動，讓圖書館成為長者安心學習與快樂生活的城市大客廳，共同打造高齡友善城市。

▲圖書總館沙發區旁的樂齡樂智專區，成為長輩們最為舒適放鬆的閱讀空間。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高市圖持續推廣「樂齡」與「樂智」理念，鼓勵長者積極健康生活、主動參與社區，並破除社會對失智的偏見，透過本次與衛生局的合作，打造樂齡樂智專區、規劃樂齡主題書展與講座，讓每位長輩都能被理解與接納，也增進陪伴者或者不同年齡層市民對議題的瞭解與重視。

▲主題書展大字書的陳列，提供高齡讀者更加友善親和的閱讀體驗。

高市圖總館三、四樓自設置「樂齡樂智專區」以來，廣受市民好評。該區以舒適明亮的閱讀空間，提供符合高齡者與失智者需求的專業資訊與多媒體資源，涵蓋興趣導向、大字書、健康書籍、視聽資料、桌遊及共融玩具等多元內容，不僅是長輩的閱讀天地，更吸引關心高齡議題的跨世代讀者前來探索。

同時，三樓「高年級時惜生」主題書展自今（114）年7月起展出，深受民眾喜愛，迄今已吸引破萬人次參觀。展覽以「珍惜當下、關懷生命」為主軸，透過主題書籍與大字書引導民眾反思生命價值，並提升社會對高齡者的理解與尊重。讀者亦可透過高市圖網站線上瀏覽書展選書、預約借閱，體驗便捷又友善的樂齡閱讀服務。該書展預計於115年2月再度上展，延續關懷長者的閱讀行動。

今年度的「樂齡樂智系列推廣活動」以「健康講座 × 運動體驗 × 藝術創作 × 韻律健身」為主軸，自8月至11月陸續舉辦9場多元課程，吸引數百位市民踴躍報名參加。活動內容涵蓋高齡健康、失智症預防、情緒照顧等專題講座，並結合藝術體驗工作坊、樂齡電影賞析與青銀共融活動。

其中，11月15日於高雄城市書展舉辦的「說得一口好故事，還得一場精彩人生」質感講座，邀請知名表演藝術家郎祖筠老師蒞臨分享，吸引近五百名跨世代觀眾參與，現場座無虛席，氣氛熱烈感人，展現文化推廣與世代共學的豐碩成果。

李金鴦館長進一步指出：「圖書館不只是知識的殿堂，更是陪伴與關懷的起點。只要願意走進圖書館，就能看見長輩們微笑學習的樣子，那就是城市最美的風景。」

除了總館的樂齡樂智專區建置外，三民分館也同步轉型為「樂齡樂智友善館」，提供安全、友善且充滿學習與社交機會的社區據點。高市圖將持續結合衛生局、社福團體及醫療資源，讓「圖書館」成為高齡友善城市的關鍵節點，共同打造長輩幸福生活的新篇章。（圖／記者王雯玲翻攝）