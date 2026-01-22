崔漢朝

每一天

我匆匆忙忙

到了夜晚才得間

閱讀

在我的案桌上

幾十本書

我不停地翻閱著

跪舔式的

虔誠

每一本書都是我靈魂的伴侶

正如閱讀

一本《道德經》

一本《聖經》

每閱讀完一本書

像是在心靈裏進行一次洗禮

獲得一次心靈的純淨

當別人進入香甜的夢鄉

我還在寂寞裏填充著書頁

治癒著

一天因勞累

引起的腰酸腿疼