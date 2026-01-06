閻奕格升格當老闆娘「最怕要追加預算」吐露真實心聲

閻奕格日前舉辦演唱會。（格聲娛樂提供）

閻奕格去年初宣布創立音樂品牌「格聲娛樂」掌舵自己的音樂事業，從零開始學習當老闆，公司大小事都親力親為，一口氣點開法務、財務、企劃、設計和拍攝剪輯等必備技能，樂當拼命三娘樂喊生活變得很充實。

在將近一年的時間中，不僅完成原本排定《囍宴》音樂劇、推出與過往風格截然不同的新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生第一個巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」也順利開展。除了打拼音樂世界，格格在百忙之中找到空檔，實現第一次帶媽媽姐妹旅行的願望。2025的最後一天，閻奕格在金門陪伴大家一起跨年，新的一年希望帶著巡迴演唱會，到更多的地方，唱歌給大家聽。

閻奕格日前舉辦演唱會，父母到場力挺。（格聲娛樂提供）

創立音樂品牌的閻奕格，公司的大小事務都親力親為，必須在短時間內學習不少新技能，生活突然變得相當充實。格格感謝身旁的夥伴和朋友是她最大的助力，不過，讓她覺得最難的竟然是自己追求完美的個性，時常讓預算不斷追加，歌手和老闆身份之間的平衡是最大考驗。

閻奕格去年10月發行參與創作的新曲〈戒不掉你的愛〉，不同於以往的全新嘗試，獲得不少好評。而最讓她自豪的是，生涯第一次的巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」順利啟動，首場在南京開唱，爸爸媽媽特別串通經紀人，悄悄到場支持，讓原本相當緊張首演的格格，相當感動，直呼：「真的很幸福，也很幸運！」

平時喜歡旅行，在過程中釋放壓力，療癒自己的閻奕格，巡迴演唱會的名稱「WAY OUT 逃生出口」是希望藉由巡演，邊旅行邊充電，用自己的音樂療癒歌迷們，「旅行也是我在面對壓力時候很重要的一個 『出口』，所以自己也藉由巡演邊充電，也希望透過我的音樂，帶給觀眾屬於他們的喘息空間與力量。」

