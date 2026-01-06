閻奕格升格當老闆 實現願望帶媽媽旅行

閻奕格宣布創立音樂品牌。（圖／格聲娛樂提供）

閻奕格去年宣布創立音樂品牌，從零開始學習當老闆，公司大小事都親力親為，一口氣點開法務、財務、企劃、設計和拍攝剪輯等必備技能。在將近一年的時間中，不僅完成原本排定《囍宴》音樂劇、推出與過往風格截然不同的新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生第一個巡迴演唱會也順利開展。除了打拚音樂世界，他在百忙之中找到空檔，實現第一次帶媽媽姐妹旅行的願望。

去年10月閻奕格發行參與創作的新曲〈戒不掉你的愛〉，不同於以往的全新嘗試，獲得不少好評，而最讓她自豪的是，生涯第一次的巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」順利啟動，首場在南京開唱，爸爸媽媽特別串通經紀人，悄悄到場支持，讓原本相當緊張首演的她相當感動，直呼：「真的很幸福，也很幸運！」

廣告 廣告

閻奕格的爸媽串通經紀人給她驚喜。（圖／格聲娛樂提供）

已經完成2場巡演的閻奕格，每到一個地方就會找時間小小旅遊一下，感受每個地方獨有的人文氣息。像是成都場，來到以「說唱」聞名的城市，他不僅觀賞了正宗的川劇變臉，體驗了水袖表演，也入境隨俗學了當地最紅的說唱代表〈老子明天不上班〉，連當地方言都學的有模有樣。

而在上週跨年夜，閻奕格在金門陪伴大家跨年，先前就體驗過金門海風的她，有備而來一切乘風而行，打趣表示：「頭髮會比較奔放一點。」在服裝上，面對低溫特報，閻奕格選擇性感的露背裝，「這次跨年夜剛好遇到降溫，決定用表演與服裝讓大家一起High起來，用熱情抵抗寒流！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」