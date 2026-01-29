閻奕格寒流穿短裙冷到感冒 與Marz23老婆緣分曝光

閻奕格邀請Marz23合唱〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格去年自組公司，推出新單曲〈戒不掉你的愛〉大受好評，現在閻奕格力邀充滿爆發力的Marz23攜手打造男女合唱版，她表示：「一開始寫這首歌的時候，就想像要出兩個版本，獨唱版與男女合唱版，覺得同一個題材，一個人的獨白和兩個人的對話，用兩種角度去唱同一種題材會蠻酷的，也能給歌迷不同的聽覺選擇。」

兩人為了〈戒不掉你的愛〉首次合體就是在拍攝MV，當天是在宜蘭的廢墟取景，幾乎是半戶外的場景，相當通風，且剛好寒流來襲，體感溫度只有8、9度，閻奕格身穿單薄的蕾絲短裙搭輕薄針織開襟衫，依然冷到不行，她笑說：「完全是耐冷的體力考驗，拍完隔天我也真的感冒了。」此外，兩人聊天過程中發現，Marz23的太太拍過閻奕格〈愛上現在的我〉MV，讓兩人直說太有緣。

閻奕格與Marz23十分有緣分。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格表示自己有「搖滾魂」，一直非常欣賞Marz23和TRASH的音樂，「除了音樂好聽，也非常佩服他做音樂的態度，他的聲音很有穿透力，我就在想，如果我的聲音碰上他的爆發力，那個層次感一定會炸開，所以他絕對是合唱版的不二人選！」而閻奕格在製作獨唱版時就把Demo寄給Marz23，對方聽完後很帥氣的回覆：「非常期待玩這首歌！」

邀約沒過多久，兩人竟然在信義區的同一台電梯巧遇，十分有緣，Marz23不僅答應合作，還神速地回傳了他新寫的主歌段落，讓閻奕格驚喜說：「真的太棒了，完全不用修改，直接拍板定案！」Marz23表示自己一向很看緣分，「一開始聽到歌時覺得蠻對味的，近期很少女歌手做這種搖滾。後來某天帶家人去信義區吃飯，竟遇到格格，心想肯定不是巧合，回家馬上就開始寫我那段Verse。」正式展開兩人的首次合作。

