閻奕格斜槓當老闆拚出新人生 首度巡演感動爸媽驚喜現身

記者林政平報導／閻奕格去年成立個人音樂品牌「格聲娛樂」，公司大小事一手包辦，從法務、財務到企劃、設計、拍攝剪輯全都親自上陣，直接解鎖各種必備技能，笑說自己成了拚命三娘，卻也覺得生活前所未有地充實。進入2025年，她不僅完成音樂劇演出，推出全新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生首度巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」也順利啟動。

〈戒不掉你的愛〉於去年10月發行，由閻奕格親自參與創作，是她過往作品中少見的全新嘗試，也獲得不少好評。更讓她難忘的是，生涯首場巡迴演唱會從南京起跑，原本緊張萬分的首演，爸爸媽媽竟悄悄與經紀人串通到場力挺，讓她在台上瞬間紅了眼眶，感動直呼：「真的很幸福，也很幸運！」

目前已完成兩場巡演的閻奕格，每到一個城市都會抽空小旅行，感受當地的人文氛圍。成都場演出時，她不僅觀賞了正宗川劇變臉、體驗水袖表演，來到「說唱」文化盛行的城市，也入境隨俗學唱當地代表作〈老子明天不上班〉，連方言都學得有模有樣。

而在上週跨年夜，閻奕格則現身金門陪伴歌迷迎接新年。先前已體驗過金門強勁海風的她，這次有備而來，笑說：「頭髮會比較奔放一點。」面對低溫特報，她仍選擇性感露背造型登台，「剛好遇到降溫，就用表演跟服裝讓大家一起High起來，用熱情抵抗寒流！」

迎接2026年，事業全力衝刺的閻奕格也許下新年願望，希望能順利推出全新專輯，持續把巡演帶往更多城市，與更多歌迷見面，也期待能與不同音樂人激盪出新的合作火花，「希望自己可以繼續勇敢迎接未來的每一個挑戰！」

