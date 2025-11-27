閻奕格新單曲《戒不掉你的愛》 MV挑戰綑綁戲碼演到手腳麻痺 3

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

實力派女聲閻奕格（格格）強勢回歸，推出全新單曲《戒不掉你的愛》，以更成熟、強烈的音樂態度開啟新階段。MV以「Toxic Love 有毒的愛」為核心概念，描繪一段明知危險卻無法抽離、戒不掉的情感輪迴。格格在片中完全顛覆過往的帥氣形象，挑戰演出被困於有毒關係中、毫無反抗能力的女性角色，多場綑綁、矇嘴、遭控制的戲碼逼真程度極高，讓她坦言：「這次真的把我逼到極限。」

這支MV同時是閻奕格成立個人公司後推出的首部作品，她不惜投入百萬預算，親力親為參與所有製作細節。從故事發想到氛圍定位，她與導演反覆討論，希望突破一般愛情敘事的框架，「不一定要追求 Happy Ending，愛有時候是危險、是讓人逃不掉的。」格格說，她希望呈現一種「明知是陷阱卻仍奮力掙扎」的情感困境，而在MV裡，她飾演的角色也徹底被恐怖情人禁錮、困在無形牢籠中。

廣告 廣告

為了拍攝逼真的受困感，閻奕格長時間處於被綑綁的狀態，特別是浴室戲，她幾乎無法移動，手腳甚至開始麻痺，整個人只能固定在一個姿勢。「連要挪一下位置都需要工作人員幫忙。」她回想仍覺得顫動。

MV男主角由今年入圍金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲出演，兩人第一次見面就得拍攝聞髮、綁嘴等高強度的近距離戲碼，讓格格忍不住笑說：「一開始真的蠻害羞的。」隨著拍攝進行，兩人默契越來越佳，尤其是格格在手腳被綁、無法自由反應的情況下，只能完全信任並接住金雲丟出的戲，「真的是演技上的大挑戰！」

金雲也分享：「格格姐姐真的很強，我原本擔心不敢做太激烈的情緒，但溝通後她非常自然地接住所有表演，整個過程我都覺得非常安全、也很舒服。」他在片中展現的壓迫氣場與冷冽神情讓人不寒而慄，效果驚人。閻奕格大讚：「他的專業度讓我印象深刻，把恐怖情人的『變態』與『讓人莫名感到安全』的衝突性格演得非常到位，對戲很過癮。」

金雲也笑說，自己平時就常揣摩這類角色，因此能出演《戒不掉你的愛》感到非常興奮，拍攝當天更因太投入，被工作人員戲稱「金變態」。

閻奕格最新單曲《戒不掉你的愛》已於各大數位平台全面上架；《逃生出口》巡迴演唱會則將於12月起陸續登場，相關資訊可上閻奕格官方社群查詢。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

Miss Ko葛仲珊霸氣回歸 新歌〈homerun全壘打〉MV開轟上線

Ozone宣布舉辦「浪漫主意」聖誕派對 化身銀白奇蹟人體聖誕樹送上節日驚喜

【文章轉載請註明出處】