閻奕格曾為友情放棄「唱片合約」！ 《魔法壞女巫2》首映揭秘女星超堅強友誼

劉軒蓁（左）、閻奕格出席《魔法壞女巫：第二部》首映。李鍾泉攝

《魔法壞女巫：第二部》今（18日）在大巨蛋秀泰影城舉辦華麗首映派對，閻奕格與劉軒蓁盛裝出席，閻奕格透露去年去紐約旅遊時，買的第一張百老匯門票就是《魔法壞女巫》的音樂劇，她本身也非常喜歡第一部電影，因此對第二部充滿期待。

閻奕格表示，她對第一部電影中辛西婭艾利沃飾演的艾法芭與亞莉安娜飾演的格琳達共舞戲份印象深刻。兩人今天也在現場合唱了第一部中的金曲〈Defying Gravity〉，為此兩、三週前特別再練習，且要以電影版的為主，有不一樣的編排，讓她們忍不住直呼「整首歌都很難唱！」

劉軒蓁、閻奕格承諾「一定會保護對方」

片中一大主題就是艾法芭和格琳達的動人友誼，這也觸動了閻奕格的回憶。她分享中學時曾為朋友放棄了唱片合約，「當時朋友希望我先不要出道，多一點時間學習。」一旁劉軒蓁也感性表示：「其實有時候朋友需要的是陪伴，可以用本身經歷開導朋友、用時間跟友情陪伴走出來。」

閻奕格（左）與劉軒蓁合唱〈Defying Gravity〉。李鍾泉攝

提到如果遇到突發事件，劉軒蓁不假思索地對閻奕格說：「我一定會保護妳的！」閻奕格也回應：「我們一定會保護對方！」

美麗華打造期間限定主題裝置區

《魔法壞女巫：第二部》將於明（19日）在台上映，片商也於美麗華大直1樓海景大道打造期間限定的「電影主題裝置區」，自11月17日至12月4日限時登場，邀請民眾走進奧茲國世界，親身體驗艾法芭與格琳達之間最動人的友情。



