閻奕格竟遇上恐怖情人慘遭綑綁、矇嘴全身發麻：把我逼到極限

閻奕格推出新單曲〈戒不掉你的愛〉，MV以「Toxic Love有毒的愛」為核心，描繪一段明知不該愛卻戒不掉、逃不掉、斷不掉的情感輪迴，閻奕格在MV中展露前所未見的演技，挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色，甚至必須演出多個她被恐怖情人綑綁、矇嘴、被迫接受控制的情節，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限。」

閻奕格的全新單曲〈戒不掉你的愛〉是她自組公司「格聲娛樂」後推出的第一個作品，為了讓歌曲和MV的效果達到理想，她斥資百萬打造，自己也全心投入所有環節。MV請到以戲劇作品《看見愛》入圍今年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲演出恐怖情人，不過兩人一見面的第一場戲就是金雲聞格格的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，她笑說：「一開始真的滿緊張、滿害羞的。」

兩人愈拍攝愈進入狀況，特別是有幾場戲她的手脚都被捆綁沒辦法動，格格只能完全信任並接招金雲主動丟的戯跟情緒，讓她直呼：「算是演技上的一大挑戰。」金雲也說：「格格姐姐很厲害，我一開始會有很多不敢嘗試的想法，但在溝通過後姐姐很自然的接到我做的球，並且在整個表演的過程我都覺得很安全也很舒服。」

金雲的演技完美詮釋出MV中恐怖情人讓人不寒而慄的氣場，閻奕格大讚：「金雲的專業度真的讓我印象深刻！演出男主角那種既『變態』卻又同時給予人『滿滿安全感』的衝突氣質，跟他對戲很過癮！」金雲也表示很開心可以參與〈戒不掉你的愛〉的MV，「一直以來都很想嘗試演出恐怖情人這一類的角色，平時生活中也常揣摩並練習。」更因為他出色的演技，當天拍到最後，大家都開玩笑叫他「金變態」。

閻奕格邀來金雲合作演出MV。（格聲娛樂有限公司提供）

