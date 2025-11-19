閻奕格纏綿小鮮肉演員！浴室大玩激情綑綁 身份曝光是23歲原子少年

記者鄭尹翔／台北報導

閻奕格推出全新單曲〈戒不掉你的愛〉強勢回歸，其中最大亮點莫過於她在MV中與小鮮肉演員金雲激烈對戲，甚至出現浴室被綑綁的震撼畫面，引發網路熱議。這支MV主打ToxicLove有毒的愛，以濃烈情緒呈現一段戒不掉又逃不開的危險關係，而閻奕格顛覆以往帥氣形象，挑戰飾演被情感困住的脆弱角色，讓粉絲驚呼突破極限。

閻奕格纏綿小鮮肉演員，浴室大玩激情綑綁。（圖／索尼音樂提供）

作為自組公司格聲娛樂後推出的第一支作品，閻奕格全程投入創意發想到拍攝細節。她與導演從矛盾、困住、無限輪回等概念發展劇情，設定角色身陷恐怖情人的控制之中。金雲在MV中飾演讓人格寒的危險男友，兩人首場戲就包含聞頭髮、捂嘴、逼迫等高壓畫面，讓閻奕格坦言一開始真的緊張又害羞，但也因此激發強烈的表演張力。

最受矚目的浴室綑綁戲更讓拍攝現場氣氛瞬間升溫。閻奕格雙手雙腳被固定幾乎無法動彈，甚至因長時間受限而開始麻痺，需要工作人員協助移動。她說這股無助感反而更能讓她進入角色，完美呈現被關係困住的窒息情緒。金雲也在多場重戲裡展現高強度演技，兩人必須完全信任彼此，互相接住對手丟出的情緒，讓拍攝更具爆發力。

金雲在MV中展現細膩又壓迫的演技，被劇組笑稱金變態，他的氣場讓整支作品充滿危險張力。閻奕格大讚他在詮釋恐怖情人時能同時呈現變態與安全感的衝突感，使得兩人對戲相當過癮。拍攝後段甚至因天空突然降下大雨，意外成就原本被放棄的雨中奔跑畫面，增加MV的宿命感層次，使作品充滿戲劇張力。

閻奕格除了在MV中挑戰激烈戲碼，也在現實中扛起新公司營運，身兼老闆、企劃、社群與剪輯等多重角色，忙到直呼想要複製人。儘管辛苦她仍樂於投入，因為音樂始終是她戒不掉的愛。〈戒不掉你的愛〉已在各大平台上線，她的〈逃生出口〉巡迴演唱會也將於12月開跑，更多資訊可至官方社群查詢。

