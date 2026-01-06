閻奕格自己當老闆 常因追求完美破預算

閻奕格人生的第一個巡迴演唱會《WAY OUT 逃生出口》順利開展。（格聲娛樂提供）

閻奕格（格格）去年初創立音樂品牌「格聲娛樂」，從零開始學習當老闆，大小事都親力親為，一口氣點開法務、財務、企劃、設計和拍攝剪輯等必備技能，且在一年內，完成《囍宴》音樂劇、新單曲〈戒不掉你的愛〉，人生的第一個巡迴演唱會《WAY OUT 逃生出口》也順利開展。

2026年的首要工作之一，閻奕格將巡迴至杭州、上海等地。（格聲娛樂提供）

閻奕格《WAY OUT 逃生出口》南京場，爸爸媽媽驚喜現身。（格聲娛樂提供）

創立音樂品牌的閻奕格，公司的大小事務都親力親為，最難的是自己追求完美的個性，時常讓預算不斷追加，在歌手和老闆身份之間的平衡，是她最大的考驗。

生涯第一次的巡迴演唱會《WAY OUT 逃生出口》順利啟動，首場在南京開唱，爸爸媽媽特別串通經紀人，悄悄到場支持，讓原本相當緊張首演的格格，相當感動，直呼：「真的很幸福，也很幸運！」

她希望藉由巡演，邊旅行邊充電，用自己的音樂療癒歌迷們，她說：「旅行是我在面對壓力時候很重要的一個出口，藉由巡演邊充電，也希望透過我的音樂，帶給觀眾屬於他們的喘息空間與力量。」

目前已經完成兩場巡演的她，每到一個城市就會找時間小小旅遊一下，感受每個地方獨有的人文氣息，例如成都場，她觀賞正宗的川劇變臉，體驗了水袖表演，也入境隨俗學了當地最紅的說唱代表〈老子明天不上班〉，連當地方言都學的有模有樣。

2026年的首要工作之一，閻奕格將巡迴至杭州、上海等地，更許願：「希望2026年可以順利發行全新的專輯，巡演到更多城市與更多歌迷朋友們見面。也期待與不同的歌手合作，碰撞出合作火花，最後，希望自己可以繼續勇敢的迎接未來的挑戰。」

