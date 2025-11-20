閻奕格被「恐怖情人」綁到手腳發麻！ 新歌MV逼到極限：連嘴都被封住
閻奕格強勢回歸，推出又爆裂又極具情感的突破單曲〈戒不掉你的愛〉，展現不同以往的音樂態度，在數位音樂平台排行榜上開出佳績，並趁勢推出〈戒不掉你的愛〉MV。MV以「Toxic Love有毒的愛」為核心，描繪一段明知不該愛卻戒不掉、逃不掉、斷不掉的情感輪迴，閻奕格在MV中展露前所未見的演技，她顛覆過往帥氣和有個性的形象，挑戰演出一個被困在有毒關係裡、毫無反抗能力的女性角色，甚至必須演出多個她被恐怖情人綑綁、矇嘴、被迫接受控制的情節，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限！」
閻奕格的全新單曲〈戒不掉你的愛〉是她自組公司「格聲娛樂」後推出的第一個作品，為了讓歌曲和MV的效果達到理想，她不惜斥資百萬打造，自己也全心投入所有環節。她從MV的發想就和導演一起腦力激盪，她希望透過歌曲和MV傳達「不一定總是要追求一個所謂的Happy Ending」，並以關鍵字「矛盾」「困住」「無限輪回」發展出一段既危險又充滿激情的「Toxic Love (有毒的愛)」，它讓人在清醒與淪陷之間不斷經歷「無限輪迴」，她說：「我希望能呈現那種『明知是陷阱卻無法逃脫』的掙扎與不服輸。」於是MV中，閻奕格飾演一個被恐怖情人禁錮的女生，但她始終困在這個情感的牢籠，無法逃離…
閻奕格為了拍攝MV，她有很多時候都是被綑綁、綁住嘴巴的狀態，尤其在浴室中被綑綁的戲，身體完全無法移動，甚至手腳開始發麻，連想換個姿勢都需要工作人員協助，她說：「也因為這份『動彈不得』的無助感，也恰好能體現角色被關係困住的狀態，雖然很累，但也真的蠻難忘的。」MV請到以戲劇作品《看見愛》入圍今年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲演出恐怖情人，不過兩人一見面的第一場戲就是金雲聞格格的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，她笑說：「一開始真的蠻緊張、蠻害羞的。」兩人愈拍攝愈進入狀況，特別是有幾場戲她的手脚都被捆綁沒辦法動，格格只能完全信任並接招金雲主動丟的戯跟情緒，讓她直呼：「算是演技上的一大挑戰！」金雲也說：「格格姐姐很厲害，我一開始會有很多不敢嘗試的想法，但在溝通過後姐姐很自然的接到我做的球，並且在整個表演的過程我都覺得很安全也很舒服。」
而金雲的演技完美詮釋出MV中恐怖情人讓人不寒而慄的氣場，閻奕格大讚：「金雲的專業度真的讓我印象深刻！演出男主角那種既『變態』卻又同時給予人『滿滿安全感』的衝突氣質，跟他對戲很過癮！」金雲也表示很開心可以參與〈戒不掉你的愛〉的MV，「一直以來都很想嘗試演出恐怖情人這一類的角色，平時生活中也常揣摩並練習。」更因為他出色的演技，當天拍到最後，大家都開玩笑叫他「金變態」！
拍攝過程中最戲劇的是，原本閻奕格和導演討論想安排一場雨中狂奔的戲，但後來一度放棄，沒想到拍攝逃跑戲到最後時刻，天空突然傾盆大雨，意外呈現最初構想的畫面。閻奕格驚呼：「老天真的太會了，完全是MV版宿命感爆棚！」
〈戒不掉你的愛〉是閻奕格自組公司「格聲娛樂」當老闆後的第一個作品，現在的她是「校長兼工友」，所有大小事自己包辦，必須犧牲睡眠和休息的時間處理事務，還要控制預算，「現在我一個人要當好幾個人用：自己是老闆，同時也是企劃、社群小編，還要自己拍片、剪輯後製，平面設計，甚至要處理各種文件合約等。我發現，雜事真的好多！」讓她忍不住說：「好想要一個『複製人』！」雖然辛苦但閻奕格還是非常樂在其中的享受忙碌，因為音樂也是閻奕格戒不掉的愛。
