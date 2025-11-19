閻奕格遭「恐怖情人」綑綁、矇嘴 坦言被「有毒的愛」逼到極限

閻奕格新歌〈戒不掉你的愛〉MV請來金雲扮演恐怖情人。索尼音樂提供

閻奕格推出全新單曲〈戒不掉你的愛〉， MV以「Toxic Love有毒的愛」為核心，描繪一段明知不該愛卻戒不掉、逃不掉、斷不掉的情感輪迴。閻奕格在MV中被恐怖情人綑綁、矇嘴、被迫接受控制，讓她大呼：「這次真的把我逼到極限！」

〈戒不掉你的愛〉是閻奕格自組公司「格聲娛樂」後推出的第一個作品，她不惜斥資百萬打造歌曲和MV，在MV中飾演恐怖情人的，是入圍今年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」的金雲。兩人一見面第一場戲就是金雲聞閻奕格的頭髮、綁她的嘴巴等比較親密的畫面，讓閻奕格笑說：「一開始真的蠻緊張、蠻害羞的。」

浴室遭綑綁手腳麻木驚呼「動彈不得」 演技被金雲大讚專業

為了拍攝被關係困住的狀態，閻奕格有多場戲必須處於被綑綁、嘴巴被綁住的狀態，尤其在浴室中被綑綁的戲，她身體完全無法移動，甚至手腳開始發麻，連想換個姿勢都需要工作人員協助。她說：「也因為這份『動彈不得』的無助感，也恰好能體現角色被關係困住的狀態，雖然很累，但也真的蠻難忘的。」

金雲的演技則完美詮釋出恐怖情人讓人不寒而慄的氣場，閻奕格大讚：「金雲的專業度真的讓我印象深刻！演出男主角那種既『變態』卻又同時給予人『滿滿安全感』的衝突氣質，跟他對戲很過癮！」金雲也因此被工作人員開玩笑稱為「金變態」。

金雲的恐怖情人演技，讓工作人員封他為「金變態」。索尼音樂提供

拍攝逃跑戲天空突降傾盆大雨 驚呼是「宿命感爆棚」的大自然安排

拍攝過程中，原本閻奕格和導演討論想安排一場雨中狂奔的戲，後來一度放棄。沒想到當拍攝逃跑戲到最後時刻，天空突然傾盆大雨，意外呈現了最初構想的畫面。閻奕格驚呼：「老天真的太會了，完全是MV版宿命感爆棚！」

閻奕格坦言，現在自組公司當老闆是「校長兼工友」，所有大小事自己包辦，必須犧牲睡眠和休息時間處理事務，同時還要兼任企劃、小編、設計、後製等數職，讓她忍不住說：「好想要一個『複製人』！」但她表示自己樂在其中，因為音樂也是閻奕格戒不掉的愛。



