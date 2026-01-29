閻奕格電梯巧遇到同台！合體Marz23 把〈戒不掉你的愛〉唱成愛情廝殺

閻奕格ft.Marz23單曲〈戒不掉你的愛〉，單曲+MV已全面上架。（格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格去年自組公司，推出格式化全新單曲〈戒不掉你的愛〉大受好評，在串流榜單開出佳績，社群短影音與樂評圈都掀起討論熱度，歌曲上線後，相關hashtag與二創片段不斷累積，MV播放量一路攀升，趁著聲量保持高檔，正式推出全新版本：〈戒不掉你的愛 feat. Marz23〉！閻奕格力邀充滿爆發力的Marz23攜手打造男女合唱版，她表示：「一開始寫這首歌的時候，就想像要出兩個版本：獨唱版與男女合唱版。覺得同一個題材，一個人的獨白和兩個人的對話，用兩種角度去唱同一種題材會蠻酷的，也能給歌迷不同的聽覺選擇。」原版以電子搖滾底盤加上閻奕格爆裂帶勁的全新聲態，直指愛與自我之間的極限；在原曲的「自白式沉溺」之上，再加上Marz23搖滾主唱的對視與對峙，讓歌曲從獨角戲變成雙視角的愛情廝殺。

格格閻奕格表示自己有個「搖滾魂」一直非常欣賞Marz23和TRASH的音樂，「除了音樂好聽，也非常佩服他做音樂的態度。他的聲音很有穿透力，我就在想，如果我的聲音碰上他的爆發力，那個層次感一定會炸開，所以他絕對是合唱版的不二人選！」而她在製作獨唱版時就把Demo寄給Marz23，Marz23聽完後很帥氣的回覆：「非常期待玩這首歌！」邀約沒過多久，兩人竟然在信義區的同一台電梯巧遇，十分有緣。而Marz23不僅答應合作，還神速地回傳了他新寫的主歌段落，讓格格大驚喜說：「真的太棒了，完全不用修改，直接拍板定案！」Marz23表示自己一向很看緣分，「一開始聽到歌時覺得蠻對味的，近期很少女歌手做這種搖滾。後來某天帶家人去信義區吃飯，竟遇到格格，心想肯定不是巧合，回家馬上就開始寫我那段Verse。」正式展開兩人的首次合作。

由於錄音期間，Marz23忙於演唱會，於是和格格分開錄音，格格表示，收到Marz23錄好的音軌時，被他聲音的能量振奮到，也因此把自己的部分加了更多不同的新想法，「透過線上來回幾次就完成最後的樣子，感覺大家對這首歌的想法挺有默契的！」Marz23則是對格格調整混音時的要求印象十分深刻，笑說：「她要求完美的態度跟我有的比。」比起一般合唱作品是「和聲補位」，這首歌更像兩個角色在舞台上互相踩線，意圖用聲音逼退對方。格格的線條乾淨而鋒利，Marz23則帶著沙層、毛邊與呼吸間的重量，兩種能量相撞後，歌曲如同接通高壓電流！

格格和Marz23為了〈戒不掉你的愛〉首次合體就是在拍攝MV，當天是在宜蘭的廢墟取景，幾乎是半戶外的場景，相當通風，且剛好寒流來襲，體感溫度只有8-9度，格格身穿單薄的蕾絲短裙搭輕薄針織開襟衫，依然冷到不行，她笑說：「完全是耐冷的體力考驗，拍完隔天我也真的感冒了。」而宜蘭影視協會則特別在凌晨極冷的時刻，為拍攝團隊準備火鍋，讓大家暖暖身，格格開心表示，在低溫下能吃到熱騰騰的食物，覺得心裡很溫暖，Marz23也感謝說：「第一次拍MV還可以吃火鍋，太好了。」此外，兩人聊天過程中發現，Marz23的太太拍過格格〈愛上現在的我〉MV，讓兩人直說太有緣。

