閻奕格8度低溫「只穿細肩帶黑色薄紗」！宜蘭廢墟密會Marz23

閻奕格去年自組公司，推出全新單曲〈戒不掉你的愛〉，近來推出全新版本：〈戒不掉你的愛 feat. Marz23〉，她表示：「一開始寫這首歌的時候，就想像要出兩個版本，獨唱版與男女合唱版。覺得同一個題材，一個人的獨白和兩個人的對話，用兩種角度去唱同一種題材會滿酷的，也能給歌迷不同的聽覺選擇。」

閻奕格與Marz23合作〈戒不掉你的愛〉男女合唱版。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格表示自己有個「搖滾魂」，一直非常欣賞Marz23和TRASH的音樂，「除了音樂好聽，也非常佩服他做音樂的態度。他的聲音很有穿透力，我就在想，如果我的聲音碰上他的爆發力，那個層次感一定會炸開，所以他絕對是合唱版的不二人選！」而她在製作獨唱版時就把Demo寄給Marz23，Marz23聽完後很帥氣的回覆：「非常期待玩這首歌！」邀約沒過多久，兩人竟然在信義區的同一台電梯巧遇，十分有緣。而Marz23不僅答應合作，還神速地回傳了他新寫的主歌段落，讓格格大驚喜說：「真的太棒了，完全不用修改，直接拍板定案！」

閻奕格與Marz23合作〈戒不掉你的愛〉男女合唱版。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

格格和Marz23為了〈戒不掉你的愛〉首次合體就是在拍攝MV，當天是在宜蘭的廢墟取景，幾乎是半戶外的場景，相當通風，且剛好寒流來襲，體感溫度只有8-9度，格格身穿單薄的蕾絲短裙搭輕薄針織開襟衫，依然冷到不行，她笑說：「完全是耐冷的體力考驗，拍完隔天我也真的感冒了。」

