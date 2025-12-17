閻羅王退貨？泰嬤火化前突睜眼復活 「瘋狂扭動身體」眾人嚇瘋

阿嬤火化前「奇蹟睜眼」，甚至在棺材內不斷扭動身體並發出敲擊聲，真得嚇死人。（翻攝自khaosod）

一場原本哀戚的葬禮，竟演變成震驚全泰國的驚悚驚魂劇！泰國彭世洛府1名65歲阿嬤春提拉（Chonthirat），日前因腦癌被判定死亡，家屬強忍悲慟將其遺體送往寺廟準備進行火化。沒想到就在工作人員合力要將大體抬入棺木的最後一刻，阿嬤竟然在眾目睽睽下「奇蹟睜眼」，甚至在棺材內不斷扭動身體並發出敲擊聲，嚇得現場法師與送行家屬魂飛魄散。

根據泰媒《khaosod》報導，這起駭人聽聞的事件發生在暖武里府著名的公益寺廟。當時阿嬤的遺體因不符合捐贈資格，由家屬領回辦理後事，怎料在火化程序啟動前，阿嬤卻突然展現強烈的生命跡象。

廣告 廣告

嚇壞之餘，現場工作人員驚呼「人還活著！」，隨即由住持僧侶緊急通報醫護救援。送醫後檢查發現，阿嬤當時處於極低血糖狀態，雖一度被視為「死而復生」的醫療奇蹟，但家屬心中燃起的希望火苗並未燃燒太久。

今（17日）傳來令人遺憾的消息，協助辦理後事的寺廟粉專發布哀報，證實這場「死而復生」的抗病傳奇仍畫下了句點。

復活的阿嬤在住院搶救數日後，最終於週日（14日）在醫院安詳辭世。根據醫師開立的死亡證明書，阿嬤最後的死因為「尿路感染」。家屬已於週二（16日）低調完成火化儀式，送這位歷經生死波折的阿嬤走完人生最後一程。

更多鏡週刊報導

南韓富家千金陷迷魂計！「極品渣男」假交往真騙財 100億家產瞬間沒了

跨越80年的歸鄉 日本廣島首例！DNA鑑定髮絲確認原爆遺骸身分

葉全真爆熱戀帥氣合夥人 散步逛賣場被認出「原地解散」