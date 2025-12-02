闆娘出軌員工還要小孩喊爸 遭告反控綠帽夫先嫖妓

台中一名餐廳老闆娘出軌男員工，先生提告但太太反控先生家暴、嫖妓，不過台中地院認定侵害配偶權屬實，判決連帶賠償10萬元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名餐廳的老闆娘「小芬」(化名)出軌餐廳員工「阿明」(化名)，除一同出遊同住、喊「老婆」，還坦承開房間4、5次，但否認發生關係，老公「阿旺」(化名)得知氣炸提告，要兩人連帶賠償80萬元，不過小芬反控阿旺對她家暴還嫖妓，兩人早已在談離婚，但台中地院審理後，認定小芬、阿明已逾越正常男女交往，侵害配偶權屬實，判決應連帶賠償10萬元。

判決指出，「阿旺」與「小芬」是夫妻，「阿明」則是餐廳員工，小芬卻暗中與阿明交往、一同出遊同住，阿明除叫小芬「老婆」，小芬也要小孩喊阿明「爸爸」，阿明並打視訊電話要求小芬脫衣服給他看，阿旺得知綠雲罩頂提告侵害配偶權，要求兩人連帶賠償80萬元。

小芬審理時則反擊，指兩人婚姻關係不佳，是阿旺先在2023年7月16日對他家暴，並在同年12月嫖妓，兩人婚姻關係已破裂，因此在2024年已經多次談離婚，且在同年4月22日阿旺本已在離婚協議書上簽名要跟他離婚，但隔天卻又對她家暴，造成她左手受傷，為了要趕快離婚才會說一些誇大的話氣他，並質疑先生所提出的對話造假，未能舉證她與阿明有不正當往來。

阿明雖經法院通知，但未於言詞辯論時到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述，形同自認。

台中地院法官依據阿旺與小芬的對話，「我跟他除了打炮其他都做過了」、「全部做過就是正常情侶會做的」、「不會親不會抱嗎」，並坦承與阿明有開過4、5次房間，不過沒有發生性關係，認定兩人有親吻、摟抱等如同情侶間親密互動，已超乎社會一般人認定的男女交往，認定侵害配偶權屬實，判決兩人應連帶賠償10萬元，可上訴。

