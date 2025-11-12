闆娘大獲全勝！老闆外遇不擦嘴讓渡公司經營權又簽500萬本票賠妻 再偷吃被逮判賠20萬。示意圖／PIXABAY

高雄一名黃姓裝潢公司老闆因外遇被妻子周女抓包，簽下500萬元本票並同意讓渡公司經營權給妻子作為賠償，不料黃男簽署協議剛滿一個月，又被妻子活逮帶小三鍾姓女子上摩鐵。周女提告後，法院判決黃男與鍾女連帶賠償正宮20萬元，黃男賠錢後靈機一動，提告稱他已為侵害配偶權案給付賠償金，主張500萬元本票簽發原因已消滅，債權應不存在，要求妻子周女返還本票，但被法官打臉駁回。

判決書指出，黃男與妻子周女在高雄開設裝潢設計公司，2022年間，黃男被發現外遇並與鍾姓女子發生婚外性行為，為了安撫妻子，在同年7、8月間分別簽發公司出資額讓渡書及面額500萬元的本票給周女，並撰寫「簽發本票聲明」，記載他因6月18日出軌而開立本票賠償妻子精神損失，並承諾將公司負責人改登記為周女，他則會輔佐公司業務等。

不料，簽署本票及聲明後一個月，黃男又被妻子抓包於9月8日、9月29日及10月21日，多次與鍾女甜蜜約會、十指緊扣逛街並上汽車旅館，周女忍無可忍提告侵害配偶權，向黃男與鍾女求償100萬元，法院審理後判決黃男與鍾女應連帶賠償周女20萬元，鍾女如數給付賠償完畢。

事後黃男靈機一動，主張他出軌侵害配偶權一事，已給付20萬元賠償完畢，而當初他就是因為出軌才簽發500萬元本票給妻子，如今簽發的基礎原因關係債權，已因他與鍾女賠償完畢而消失，因此提告請求確認本票債權不存在，並要求法院判決妻子返還本票。

周女則反駁，500萬元本票是針對第一次外遇簽發，但事後黃男二度被抓包偷吃，兩者不能混為一談。高雄地院審理後也認同周女主張，兩者為獨立事件，後續賠償的20萬元與500萬元本票債權無關，判黃男敗訴確定。



