闆娘太正凍袂條？20歲男吃早餐竟「脫褲清槍」 警海巡發現秒逮人送辦

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李男在早餐店內退下褲子做出不雅舉動。翻攝愛新莊我是新莊人臉書

新北市新莊區1家早餐店竟發生男子在店內公然猥褻的離譜事件，有網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」上傳1段監視器畫面，內容為1名年輕男子進入店內吃早餐，但竟在座位上做出「脫褲清槍」的動作，警方網巡後發現，主動聯繫店家製作筆錄，並掌握20歲李姓男子身分，將他通知到案。

根據網友上傳的影片，李男在昨日上午約莫9點20分左右走進早餐店，當時他褲子就已有疑似鬆脫的情形，沒想到他入座之後，在店家送完餐點，竟然將短褲褪至膝蓋以下，並做出疑似自慰的舉動，但過程僅約15秒左右，不過全都被監視器拍下。

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早餐店老闆娘受訪。翻攝畫面

影片被PO上網之後，眼尖網友立即認出是哪一家早餐店，紛紛表示「闆娘太美了」，但也有人認為儘管如此，「也不至於變態跑去那脫褲子」，甚至有人戲稱該名男子「想磨豆漿」、「純手工豆漿」、「在豆漿店製造豆漿」。

而警方網路巡邏發現該則貼文後，立刻展開調查，並主動連線店家負責人說明，同時協助完成報案筆錄，警方後續調閱監視器，鎖定20歲李男身分，並在今天上午將其查緝到案，警詢後依公然猥褻罪嫌送辦。



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