台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，先生過世後，她辦理拋棄繼承，但對方開口索討剩餘的175萬貨款，還到兒女上班地點討債，對此債主麥先生也出面喊冤，駁斥一切都是不實指控，自己並沒有使用暴力。





闆娘控叫貨檳榔"上游未開收據".被追討百萬債 債主駁斥.提告(圖/民視新聞)









麥先生，秀出單據，上頭紀錄，這幾年來，檳榔買賣銷貨數量，以及應收金額，因為他們被張小姐一家指控，賣檳榔沒有任何相關單據，直到張小姐的先生過世，突然追討190萬元債務，但麥先生駁斥，一切都是不實指控。

債主說張小姐丈夫過世 他們才會轉向張小姐追討欠款駁斥有使用暴力(圖/民視新聞)









麥先生說，和張小姐已故丈夫，做了25年生意，把對方當作朋友，期間對方持續有積欠貨款，但陸陸續續有還錢，直到112年開始，貨款越欠越多，扣掉檳榔攤頂讓後，還欠了175萬元，最後張小姐丈夫過世，他們才會轉向張小姐，追討欠款，駁斥有使用暴力。





麥姓夫妻認為自己"好心被雷親" 也到警局提告張小姐妨害名譽(圖/民視新聞)









麥姓夫妻，認為自己"好心被雷親"，也到警局，提告張小姐妨害名譽，如今雙方各說各話，對簿公堂，是非對錯，只能交由司法釐清。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

