闆娘牙齦萎縮、牙縫變大，竟是夜間磨牙惹禍！配戴軟式咬合板護齒改善

【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】你也有夜間磨牙困擾嗎？小心長期夜間磨牙，可能造成牙齦萎縮問題，出現牙齒酸軟不適，甚至影響進食。台中1名50歲老闆娘經營排隊老店，由於壓力過大造成內分泌失調，且每晚嚴重磨牙干擾到先生睡眠，日前她刷牙時感覺牙齒敏感狀況加劇，照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，驚覺磨牙竟是牙齦退縮的隱形推手，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況總算穩定下來。

亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙時常出現酸軟不適，當下往往以為只是敏感性牙齒或是牙周病，但這其實可能與長期磨牙密切相關，尤其磨牙不只傷害牙齒表面，更可能逐步影響牙周組織，導致牙齦萎縮、牙齒外觀改變，甚至影響整體口腔健康。

楊晉瑜醫師指出，磨牙是一種相當常見卻又容易被忽略的問題，當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，會遠高於正常進食時的負荷，長期累積下來，便成為牙齦退縮的隱形推手，此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，局部血液循環變差，進而引發慢性發炎反應，一旦牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

楊晉瑜醫師強調，除了牙齦裸露、牙縫變大的外觀變化之外，磨牙造成的牙齒磨耗，也會使咬合力量分布不均，部分牙齒承受過度集中壓力，更容易因局部牙齦萎縮導致牙根暴露，甚至產生楔型的牙齒裂耗，進而出現冷熱敏感、刷牙不適、蛀牙、牙周病等症狀，若未及早控制磨牙行為，即使進行牙周治療，牙齦萎縮可能持續惡化。

尤其是課業壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳的上班族與學生族群，都是磨牙的高風險族群，此外，咬合不正、缺牙未及時補齊，或假牙高度不當，也會造成咬合力量分布不均，進一步誘發磨牙行為，加速牙齦萎縮的進程。

楊晉瑜醫師提醒，治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力，讓牙周組織在睡眠期間獲得休息，同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害，萬一牙齦退縮已較為明顯，則可安排牙周治療，包括牙肉移植等手術，改善牙根裸露與牙齒敏感問題。

楊晉瑜醫師呼籲，若能改善睡眠品質、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都會有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，及早發現牙齒磨耗、咬合異常或牙齦退縮的初期變化，若家人反映夜間有磨牙聲，或自己早上起床時常感到下顎痠痛、牙齒敏感，都應提高警覺，儘早就醫評估。

