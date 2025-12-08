闊別四十年，高中戀人重逢並尋回女兒
1967年，凱文·卡羅爾（Kevin Carroll）與黛比·韋伯（Debbie Webber）首次相遇。當時他們都還是青少年，各自隸屬於高中戲劇社團——並在第一眼就深深傾心。
卡羅爾先生在接受 BBC《Outlook》節目訪問時回憶道：「我念的是男校，而黛比在女校。那次聯合試鏡時，我們都在禮堂裡，我就對朋友說：『看到那個女孩了嗎？我要帶她去參加校園舞會。』」
韋伯女士則憶述：「我獨自坐在禮堂裡，因為我不認識其他來參加試鏡的女生。但我記得當我看到他時，心裡想：他是我見過最可愛的男孩。」
他們不僅真的一起參加了舞會，之後更是形影不離，甚至計劃私奔到馬里蘭州，因為在那裡更容易結婚。
然而，一切都改變了。韋伯懷孕的消息粉碎了他們的夢想，並讓兩人分離超過40年。
如今，他們再次找到彼此，並表示珍惜這段年輕時無法擁有的愛情。而他們走到今天的旅程，堪比一部好萊塢電影。
意外的消息
在當時的社會價值觀背景下，韋伯的父母在得知女兒懷孕後，整體上仍表現出支持。
韋伯女士向BBC表示：「他們非常有愛心；他們喜歡凱文，也知道他是一個很棒的人，並且我們彼此深愛。但在那個年代，懷孕的女孩面臨的處境非常不同。」
隨後安排將她送往一個單親母親之家生活。她回憶道：「我母親允許凱文在週末來接我，我們會一起開車兜風，然後共進晚餐。」
在這段期間，兩人始終抱持著希望，期盼有一天能夠結婚，並共同撫養即將出生的孩子。
卡羅爾先生對這個想法深信不疑，甚至在17歲時說服母親讓他加入美國海軍陸戰隊。他解釋道：「我發現即使我們還沒結婚，只要我入伍，就能把錢寄給黛比，而陸戰隊也會在醫療上照顧她和孩子。我的希望是，等我完成訓練後，我們就能結婚。」
然而，這一切終究只是希望。
在軍事訓練期間，他收到韋伯女士的一封信，告訴他她決定將孩子送交收養。
卡羅爾聲音哽咽地回憶道：「我還記得那種感覺。我當時和幾位陸戰隊員一起接受訓練，在那裡你不能表露情緒，但在我心裡，整個世界都崩塌了。」
生命轉折
在結束與即將被派往越南作戰的卡羅爾的關係後，韋伯女士因拋下孩子的決定而長期被噩夢纏繞。她的醫生告訴她，有一個家庭有意收養，這才讓她稍感寬慰。
醫生對她說：「有一個家庭已經有四個孩子，母親無法再生育。如果你生的是女孩，他們願意收養。」
韋伯女士隨後誕下一名女嬰。據她所言，孩子長得像卡羅爾。她在對這個家庭知之甚少的情況下，便將女兒交付收養。
不久之後，韋伯的家人搬遷，開始新的生活。與此同時，卡羅爾則身在越南。
他回憶道：「我的工作是營救在戰鬥中墜落的飛行員。1969年10月10日，我們前去救援一架補給直升機。」
在行動中，卡羅爾的手臂、腿部與背部被彈片擊中。
他向BBC表示：「我當時覺得自己無法活著離開，甚至與上帝爭辯。我說：『我不敢相信你要讓我死在這裡，距離家鄉一萬八千英里，孤立無援，見不到黛比，也見不到我的孩子。』」
另一名海軍陸戰隊員前來救援，卡羅爾隨後被送往菲律賓，再轉至日本，最後返回美國接受治療。
他說：「那段時間我接受了18次手術。此後又做了20次。但我從輪椅到助行器，從助行器到拐杖，再到手杖——我從未回頭。」
在這一切之中，卡羅爾先生仍努力尋找韋伯女士。
然而，背負著罪惡感的韋伯試圖遺忘。她多次結婚並育有三個女兒，而卡羅爾最終成為鰥夫。
兩人都未曾收到過那名在多年以前被送交收養的女兒的消息。
尋找彼此
最終，韋伯女士決定向女兒們坦白真相。
她回憶道：「那天是母親節。我們在廚房裡，我說：『我有件事要告訴你們。當我還很年輕時，我生過一個孩子。』我解釋了整個情況——包括我和凱文是如何相愛的。」
其中一名女兒要求提供更多細節，以便追查那名孩子。
韋伯女士說：「我知道姓氏，我知道那個家庭有四個男孩，也知道他們住的地區。」
這些線索已足夠。韋伯的女兒找到了那個家庭，並聯繫上其中一位兄弟。回覆以一通電話的形式傳來——來電者正是瓦爾，她的女兒。
「我在早上八點打電話給她，」瓦爾向BBC表示。「我說我們有很多事情需要談，但我很感激她所做的一切。沒有任何怨恨。」
對韋伯女士而言，這樣的回應具有宣洩作用。她說：「所有羞愧與罪惡感的情緒都在那一刻消散了。」當晚，她們見了面。在重逢過程中，一個問題浮現：瓦爾的生父呢？
透過網上搜尋，她們找到卡羅爾已故妻子的訃聞。隨後，韋伯女士寫了一封信給他。
她在信中寫道：「對於你最近的失去，我深感抱歉。我很希望能聊聊我們的求學時光。希望你一切安好。」並附上了自己的電話號碼。
對卡羅爾而言，這封信是一個奇蹟。他說：「我永遠不會忘記收到那封信的時刻。我立刻拿起電話，說我簡直不敢相信我們正在進行這樣的對話。」
接著出現了驚喜。韋伯女士回憶道：「我說，『我有件事要告訴你。我找到我們的女兒了。你想見她嗎？』」
在得到堅定的「想見」回覆後，他們於韋伯女士的家中相聚。當卡羅爾抵達時，瓦爾笑著描述母親的反應：「她說，『噢，他好英俊！』」
瓦爾與父親談了好幾個小時。隨後，卡羅爾坦承，他從未停止愛著她的母親。
在那場私奔計劃失敗40多年後，他們終於步入婚姻。如今已年逾七旬的兩人，終於能將心力專注於彼此。
韋伯女士總結道：「我們能在這個人生階段彼此照顧、彼此相愛。坦白說，我不再需要其他任何東西。」
此故事改編自BBC國際部《Outlook》節目中的一集。
