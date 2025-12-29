闊別銀幕多年！翁倩玉一關鍵決定演出《陽光女子合唱團》

翁倩玉、陳意涵合作《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜）

《陽光女子合唱團》昨（28日）首映現場歡笑聲不斷，導演林孝謙就特別允諾，若票房破億，就會為翁倩玉出道60週年推出特別為她製作的〈時間之歌〉特別版MV。

首映會上演員們都使出渾身解術，陳意涵說這次接到這麼多女生的戲，也看到大家都把最真實的一面表現出來，不要讓老公們覺得女生好欺負。翁倩玉也提到自己這次國台語雙聲道演出很挑戰，這個劇本讓她感受到媽媽的愛無限，但媽媽的生命卻是有限的，讓她感動決定一定要來演出。

由於《陽光女子合唱團》每個人都相當有戲，包括苗可麗與陳庭妮兩人飾演獄中管理階層，他們必須裝作很兇，其實內心卻愛這群演員愛得要命，所以很難演。鍾欣凌與Nike老師演出跳舞擔當，但是Nike老師說她都是先看鍾欣凌耍狠，自己就只要跟著她就好！而曾佩瑜則是導演開拍前一天詢問她是否可以參與演出一個非常關鍵的角色，所以她就來了，果然是情義相挺。孫淑媚與安心亞這組更是充滿了逗趣的演出，安心亞說：「淑媚只要負責喊聲，我就負責動手，但是其實我們都是好人啦！」

翁倩玉帶著大家大合唱。（圖／壹壹喜喜）

最後這群女子合唱團還要PK猜歌比賽，只要音樂一出來就要說出歌名，結果第一首鍾欣凌馬上又唱又跳〈表白〉，讓全場嗨到最高點，接著〈姐姐妹妹站起來〉也看到了Nike老師的勁歌熱舞，最後一首〈練武功〉則由孫淑媚來表現她的歌唱實力，這應該是首次電影把首映會當作是演唱會等級表演。同時最後競爭冠軍賽，還把翁倩玉拱出來唱〈祈禱〉，全員一起合唱劃下完美句點。

電影《陽光女子合唱團》將於2025 年 12 月 31 日歲終年末全台上映，選擇在告別舊年、迎向新年的時刻與觀眾相遇，期盼透過這部作品，讓每一位走進戲院的觀眾，都能在歌聲中找到被理解、被陪伴的力量，為新的一年留下溫柔而堅定的起點。

《陽光女子合唱團》首映會。（圖／壹壹喜喜）

