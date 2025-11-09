闊別高雄30年！60歲郭富城首攻雄蛋開唱 與粉絲相約明年再見
香港天王郭富城出道35年，昨（8）日首度在高雄巨蛋開唱，這次他將舞台全面升級，並喊話還能跳舞就會繼續跳。另外，橫跨影歌視三棲的女星曾沛慈，昨晚也首次站上北流舉辦巡迴演唱會，不只抒情歌連發，還大秀舞技，吸引超過四千名歌迷朝聖。
勁歌熱舞展現超強體力，才剛過60歲生日的香港天王郭富城，出道35週年，8號首度唱進高雄巨蛋！郭富城晉身三寶爸後更加幽默，寵粉的他特別為高雄場觀眾量身打造全新舞台，還在舞台上表示「現在我還能跳，我就繼續跳，我真的不想又30年的時候過來，我都不敢相信，那個時候我是90歲」，還在舞台模仿自己90歲時牙齒全掉光的樣子說話，讓全場笑翻。
郭富城與紛絲相約明年再聚。圖／翻攝自抖音
郭富城這場演唱會更帶來多首夯歌，像是〈唱這歌〉、〈動起來〉、〈對你愛愛愛不完〉、〈我是不是該安靜的走開〉讓歌迷意猶未盡。郭富城還和粉絲們約定明年再聚，「高雄的朋友好，隔年再來好不好」，讓全場歡聲雷動。
曾沛慈出道18年首唱進北流 4千粉絲朝聖
同一時間，影視歌三棲的女星曾沛慈，也在台北開唱，這是她出道18年首次站上北流舉辦巡迴演唱會，吸引四千多名歌迷朝聖。曾沛慈除了演唱〈搶先看〉、〈黑框眼鏡〉、〈雨季〉、〈失眠的人〉等歌曲外，還稱自己要朝著唱跳歌手方向邁進，「在演唱會上跳舞，我一直很想要做，可是我常常被拒絕，應該還不錯吧」，讓粉絲們留下難忘回憶。
曾沛慈出道18年首唱進北流。圖／寬宏藝術、華研國際音樂提供
台北／張綺云、許修銘 責任編輯／陳俊宇
