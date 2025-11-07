闊別15天！新竹肉品市場恢復拍賣屠宰 交易870頭豬

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹肉品市場(股)公司因非洲豬瘟而停止拍賣交易15天後，今天早上11點重新開市恢復拍賣和屠宰，包含報備獲准的自備豬總共將拍賣屠宰870頭，每一頭都經屠檢獸醫師檢查確認沒有似非洲豬瘟的病體表徵，總經理詹皓智跟所有承銷商掛保證強調頭頭健康，還在開市前特別放鞭炮慶賀禁宰15天總算結束，祈福瘟神快走、「豬」事大吉。

由於10月22日15天禁宰前最後1次拍賣，新竹肉品市場拍出每公斤108.4元的新高價格，因此今天每隻的拍賣價也都走高，起跳點都在95元以上，且很快就突破100塊，最後拍賣均價會有多少而備受矚目。

新竹肉品市場總經理詹皓智說，連15天停拍禁宰後，全國累積共有39萬頭豬，為免一舉進入市場造成價格崩跌，農業部要求各肉品拍賣市場要做總量管制。新竹肉品市場今天原定拍賣800頭，但考慮「自備豬」要進場屠宰，所以特別報備獲准增加70頭的供應量，希望讓大家都買得到豬之外，也希望價格也都能符合供、需雙方的理想。

明天原定400頭，但他將考慮實際的市場需求，另外，配合防檢署規定，今天的繫留場不能留豬，若為明天黃昏市場考量，留豬也不得超過24小時，這個部分相關單位可能會有稽查，屆時屠檢獸醫師會協助辦理，所以請所有承銷商和養豬戶配合。

詹皓智再次強調，今天所拍賣的豬，屠檢獸醫都經過逐一檢查，確認這批豬都沒有疑似非洲豬瘟的病體表徵，也就是活體表面出現出血等不正常現象，所以大家買到的都是健康豬。

