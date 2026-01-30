闊別43年！中科院獲美方300加侖拌藥機輸出許可 台美合作關鍵領域

為強化國內火箭、飛彈產能，國家中山科學研究院與美國B&P Littleford公司合作，引進先進設備與成熟技術，歷時3年10個月順利完成300加侖拌藥機設施及廠房工程產能擴增計畫，為台美在國防關鍵產業領域的合作寫下新頁。

300加侖拌藥機主要用於軍工領域的固態火箭推進劑製造，負責將火炸藥原料進行高效率、安全的攪拌與混合，以產製高品質的飛彈推進劑，是推進劑研製和生產的關鍵設備。

中科院表示，本次能在闊別43年後獲得美國政府輸出許可300加侖拌藥機，更是美國政府對友盟國家的承諾與支持，特別於啟用儀式當日，邀請美國原廠代表到場，共同見證台美攜手強化國防產能的重要成果，充分展現雙方長期互信與實質合作基礎。

中科院指出，隨著各式防衛裝備需求提升，關鍵材料與製程的穩定供應愈顯重要，此次透過與美方合作導入先進設備，不僅補足國內關鍵製程能量，也確保相關產線符合高標準安全與品質要求，對於維持整體國防體系運作穩定具重要意義。

中科院與美方共建關鍵產線 強化國防自主

中科院進一步說明，本次引進的設備為美方成熟產品，具備高度穩定性與良好運轉紀錄，廣泛應用於多國相關產業，藉由導入國際成熟技術並結合國內專業團隊，中科院得以有效提升整體製造效率與品質控管能力，並逐步建構具備自主運作能力的關鍵產線；相關產能建置完成後，將與既有設施形成互補，有助於提升整體產能彈性，兼顧量產需求與研發任務，為未來長期發展奠定穩固基礎。

中科院強調，展望未來，與理念相近國家深化合作，是我國推動國防自主與供應鏈安全的重要方向，透過與美方共同建置關鍵產能，不僅有助於強化國防整體韌性，也展現我國持續深化國際合作、穩健推動國防科技發展的決心。

