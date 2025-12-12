闖下屬房間逞慾17分鐘…空軍中尉完事傳訊：謝謝配合！他嚇到不敢關燈睡

記者陳弘逸／台北報導

台南江姓男中尉在空軍服役期間，喝醉闖進下屬阿國（化名）的寢室，伸手搓弄對方下體，還逼口交強制性交得逞，事後還訊息「謝謝你配合」；此舉讓阿國身心受創，還懼怕長官，只敢跟家人訴苦，睡覺都不敢關燈；江男挨告後，不認罪，一審遭判3年10個月有期徒刑，上訴二審被駁回，再上訴到最高法院依舊吞敗，全案定讞。

判決指出，江男曾在空軍配料件總庫台南營區服役，位階為中尉，他曾在2023年5月31日晚上10時51分許，酒後闖進下午阿國（化名）的寢室，趁對方沒熟睡，爬上床伸手搓弄下體，逼對方口交，強制性交行得逞，犯行長達約17分鐘。

事後阿國通報上層案情曝光，江男遭移送偵辦，也因案於同年8月11日退伍；偵審期間，他都否認犯行，還辯稱只是去看對方睡了沒，有打鬧、跟抱阿國，事後還訊息，「對不起啊」、「謝謝你配合」。

不過阿國證稱，案發當時，有表明拒絕，還推開過3次，因懼怕長官只敢跟家人哭訴，甚至有不想當兵的念頭，都回家睡覺，晚上不敢留在部隊睡覺，要開燈才能入睡。

此案，一審，法院依現役軍人犯強制性交罪，判江男3年10個月有期徒刑；他不服上訴二審，合議庭認為，原審量刑妥適，並無不當，且上訴仍否認犯行，因此遭駁回。

江男依舊不服氣，上訴到最高法院，不過最高法院認為，二審用法無違誤，同樣被駁回，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

