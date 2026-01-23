闖中山大學停車場甩尾燒胎 警火速逮人依法送辦

南部中心／莊舒婷、謝耀德 高雄市報導

23日清晨六點多，高雄一駕駛人將車開到中山大學裡的停車場，但他不是來停車，而是刻意耍帥甩尾、燒胎，輪胎與路面摩擦產生煙霧和臭味，警方獲報很快逮人，依公共危險罪送辦。

中山大學停車場甩尾燒胎 警火速逮人、依公共危險罪送辦

監視器拍下，汽車駕駛在校園停車場燒胎。（圖／翻攝畫面）

一台汽車持續發出尖銳的摩擦聲響，還伴隨著濃煙不斷冒出，緊接著整台車往前開。駕駛將車輪左右擺動，誇張行為讓目擊民眾看傻眼，把畫面拍下來，指控駕駛惡意燒胎破壞。民眾：「我覺得很不OK很沒有公德心，而且很吵，喔非常囂張居然在這個地方，做這種違法的事情，我真的覺得太壞了太壞了太壞了壞。」民眾：「這邊就不能燒胎啊，它是輪胎欸輪胎燒下去很臭。」

中山大學停車場甩尾燒胎 警火速逮人、依公共危險罪送辦

經過燒胎的地面，留下明顯的輪胎痕跡。（圖／民視新聞）民視記者莊舒婷：「事發地點就在高雄中山大學，校園內的私人停車場，實際回到現場可以看到地面上還留有，歪歪（彎彎）曲曲交錯的輪胎痕跡。」透過監視器再來看看，當時車子開出停車格，就在寬敞的停車場裡，繞來繞去，疑似甩尾、燒胎的行為，不只讓灰黑色的地面留下痕跡，黃色和白色的標線，也被弄得髒兮兮，警方接獲消息後，聯繫校方協助報案，並通知29歲的朱姓車主到案說明。高市警鼓山分局新濱派出所副所長林裕翔：「構成刑法第185條公共危險罪者，最高可處五年以下有期徒刑，拘役或新台幣一萬五千元以下之罰金。」將車開進校園停車場，當作自家賽車場違規燒胎，校方表示後續將追究相關責任，警方也將依公共危險罪、毀損罪函送偵辦。

