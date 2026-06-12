闖以色列軍工廠砸百萬設備 4英國挺巴人士遭重判逾20年
闖以色列軍工廠砸百萬設備 4英國挺巴人士遭重判逾20年
四名英國親巴勒斯坦活動人士因闖入以色列國防廠商 Elbit 位於英國的工廠並造成逾百萬英鎊損失，遭法院重判總計超過20年徒刑。法官認定此案具「恐怖主義關聯」而加重刑期，引發人權團體強烈抗議。
根據路透社（Reuters）報導，這四名被告均為遭禁組織「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的成員。他們襲擊了位於英格蘭西南部的 Elbit 系統工廠，造成軍用無人機設備、IT系統及電腦嚴重毀損，保險理賠金額高達120萬英鎊（約新台幣5000萬元）。
其中23歲的 Samuel Corner 因持大鐵錘襲擊前來維持秩序的警官，被判處7年8個月徒刑；另外三名被告 Leona Kamio、Charlotte Head 與 Fatema Zainab Rajwani 則分別被判處4年8個月至5年不等的刑期。
法官 Jeremy Johnson 指出，雖然案發時該組織尚未被列為恐怖組織，但其行為旨在透過破壞財產來影響英國政府對以色列的政策，因此認定具有「恐怖主義關聯」並予以加重刑期。被告律師則反駁，當事人並未被指控任何恐怖主義罪名，此項認定毫無根據。
此判決隨即引發人權團體與名人的不滿。包括 Greta Thunberg 在內等上百位公眾人物聯署抗議，國際特赦組織（Amnesty International）英國分部總監 Kerry Moscogiuri 也批評，將抗議者的刑事毀損行為視同恐怖主義進行重罰，是極度不成比例且危險的先例。
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