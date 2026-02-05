闖公園危險炫技！ 機車「跨蹺蹺板」翹孤輪 公所報警

苗栗縣 / 綜合報導

有民眾昨(4)日，在苗栗市貓裏喵親子公園拍到，有一名男子違規騎機車進到公園內，還做出翹孤輪的危險動作，他還將機車前輪跨上蹺蹺板，和友人大力搖晃遊樂設施，對此附近民眾直呼太危險了，質疑小朋友的遊樂天堂安全拉警報。雖然沒有人因此受傷，但苗栗市公所表示，會報請警方開罰。

一名男子頭戴安全帽，把機車車頭往上一拉，當場炫技翹孤輪，接著催油門往前衝，但仔細看這個背景，竟然是苗栗市貓裏喵親子公園。甚至將機車前輪跨上蹺蹺板，和友人一左一右大力上下搖晃，讓附近民眾直呼好危險。

附近民眾：「當然是不應該的啊，不按照正規的程序方法來操作的話就是一種破壞，這個場所也不是他用這種方式，來操作這個他的摩托車的地方，而且他這種操作如果不當的話，有可能會傷害到旁邊的人。」

附近民眾：「當然不好啊就是對小朋友也不好，破壞公物他自己本身也危險。」民眾拍下在4日拍下危險行為，附近居民也質疑，兩名男子不顧自身及他人安全，讓小朋友的遊樂天堂，安全拉警報。

而公園告示牌也有清楚標示，公園內嚴禁騎乘機車，針對遊樂設施也有條列規定，不能以站立姿勢操作蹺蹺板，也不能用外力過度擺盪或搖晃，避免發生危險。

苗栗市市長余文忠：「其實我們市公所是非常不允許的，那個地方是給小朋友很快樂的度過，我們童年的時光，朋友如果你要去做禁忌的活動，我建議你到賽車場去了，在那個地方真的不可以而且很危險，如果有其他的小朋友在那邊會嚇到人家。」

幸好沒有人因此受傷，苗栗市公所也表示，將報請警方開罰，嚇阻類似行為再發生。

