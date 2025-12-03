闖前女友家潑灑汽油！男嗆「同歸於盡」檢求處7年。（圖／TVBS）

高雄一名男子因無法接受分手，竟然對前女友進行一連串跟蹤騷擾，甚至在前女友住家潑灑汽油威脅同歸於盡。這名30歲左右的戴姓男子不僅在前女友機車裝設GPS定位器，還曾持刀上門恐嚇，最終在今年9月24日深夜闖入前女友家中，在房間內朝自己身上潑灑汽油，企圖引火自焚，所幸前女友家人及時破門救人。檢方已依「殺人未遂」罪嫌向法院求處7年以上重刑，並聲請繼續羈押。

闖前女友家潑灑汽油！男嗆「同歸於盡」檢求處7年。（圖／TVBS）

戴姓男子今年7月與小他5歲的女友分手後，竟開始長期跟蹤對方，甚至在前女友的機車裡安裝GPS定位器。9月間，他更持西瓜刀上門恐嚇，對前女友說「反正殺了妳我也是進去關而已」。當GPS追蹤器被發現後，戴姓男子隔天竟前往購買水桶和汽油，並到前女友工作地點堵人，揚言要燒掉該處。

9月24日晚間11點多，當時戴姓男子攜帶一瓶汽油和一把西瓜刀，趁前女友的繼父在門口餵貓、大門未關時，衝進二樓房間並反鎖房門。他在前女友面前朝自己身上澆淋汽油，威脅要「同歸於盡」。危急時刻，戴姓男子按下打火機兩三下都未能點燃，而前女友的呼救聲引來樓下的繼父和繼兄，他們破門進入才成功阻止悲劇發生。

戴姓男子不滿分手，持刀械恐嚇及潑灑汽油遭逮，檢方聲請羈押，並向法院求處重刑。（圖／TVBS）

高松派出所長楊元益表示，戴姓男子持刀械恐嚇並潑灑汽油，企圖與前女友同歸於盡，經前女友呼喊後，家人破門而入，戴姓男子隨即逃離現場。警方獲報後，已依殺人未遂、恐嚇等罪名將戴姓男子移送地檢署。檢方認為戴姓男子法治觀念薄弱，且有高度再犯可能性，因此向法院求處7年以上重刑，並聲請繼續羈押，以避免他再次傷害他人。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

