闖前女友家行凶 警遭猛刺「傷及心臟」、新歡也中刀！恐怖男下場出爐

彭姓男子前年耶誕節闖進前女友住處，持刀猛刺造成員警傷及心臟，前女友的新歡腹部也中刀，警方制伏彭男，二審近日判他7年3月徒刑。（翻攝畫面）

台中前年發生駭人刺殺案，一名彭姓男子連夜闖入李姓前女友住處，持刀刺傷李女的洪姓男友，甚至持33公分長刀連刺趕到現場處理的兩名員警，其中一刀還傷及員警心臟，幸好送醫搶救均無生命危險。法院一審依殺人罪判被告7年5月徒刑，台中高分院審理，考量被告與洪姓被害人達成和解，近日二審改判7年3月徒刑。

這起案件發生在2024年耶誕節，根據檢警調查，彭姓男子雖然與李姓女子分手，但不滿對方提分手，當天凌晨闖入女方位於南區住處，並持刀毀壞沙發、床、電視櫃及化妝台。李女發現彭男異常行為後，在現任洪姓男友陪同下前往派出所報案聲請保護令，清晨4時許完成手續後，由2名員警陪同返家。

廣告 廣告

豈料，李女回到家，彭男竟從餐廳衝出，試圖持刀刺向李女腹部，其中一名員警趕緊噴辣椒水制止，卻遭彭男以一支33公分長刀三度刺傷胸部、腹部。另一名員警拭圖上前阻擋，洪男也幫忙，但混亂中彭男刺中一名員警左胸、疑似氣胸及心包膜損傷，另一名員警則左手撕裂傷，而李女的洪姓男友也被刺中腰部，所幸3人送醫後均無生命危險。

彭姓男子落網供稱，自己並無殺警意圖，是警員奪刀過程中意外受傷，一審台中地院法官檢視相關證據，不予採信，依殺人未遂、傷害等罪判處彭男7年5月，另依毀損罪判刑6月。檢方及洪男不服上訴，台中高分院二審審理時，彭男以5萬元與洪男和解，法官近日改判他7年3月徒刑，全案仍可上訴。

更多鏡週刊報導

光看就好冷！氣象粉專秀驚人雲圖 示警「強烈冷空氣傾洩而下」

把AI當成唯一「靈魂伴侶」？醫師曝症候群4大危險特徵 過度沉迷恐精神惡化

16歲高中生零用錢買0050！五個月滾出近三成報酬率 掀全網羨慕：贏過80%韭菜