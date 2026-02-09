闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫

南投縣 / 綜合報導

南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。

女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。

救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。

國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」

惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。

