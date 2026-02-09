闖南投北港溪「野溪溫泉」 婦人遭落石砸頭命危

南投秘境傳出驚悚意外！（圖／東森新聞）





南投秘境傳出驚悚意外！一名58歲王姓婦人和朋友，昨天闖入禁止進入的「北港溪峽谷」，行經一處施工便道時，意外遭落石擊中頭部，當場大量出血，由於山區路窄救援困難，消防人員更出動小貨車接駁救人。

女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場，趕快幫她加壓止血。

救護人員：「很微弱很微弱，所以有點危險，對有點危險了。」

女子的頭部，被落石砸中，前額有約10公分撕裂傷，疑似頭部骨折大量出血，而這起意外發生在8日下午2點多，這名58歲王姓婦人和朋友，一起走在南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，一行人疑似走施工便道往返野溪溫泉時，王姓婦人被突如其來的落石砸中，朋友驚慌之餘，趕快打119報案。

廣告 廣告

不過由於事發地點在烏溪上游，山壁高聳道路狹窄，救護車根本沒辦法進入，惠蓀林場緊急調派內部小貨車，終於進入峽谷，最後將傷者載到寬闊道路，由消防隊員接手，下午4點抵達醫院，現在還在搶救當中，不過北港溪峽谷，因為過於危險，早已經被公告禁止進入。

北港溪因為野溪溫泉，在網路上爆紅，但因為屬破碎岩層地質，長期存在落石風險，閘門處能也貼了各種公告，提醒民眾禁止進入，民眾不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不僅救援難度極高，更可能為了美景，付出慘痛代價。

更多東森新聞報導

雲林恐怖車禍！67歲婦人自撞困車內 搶救後傷重不治

快訊／年前傳憾事！台中婦人墜樓 倒臥在地死亡

獨家／半夜敲鐵門、騎車按喇叭繞圈 婦擾鄰講不聽

