闖南投山區農舍僅偷到「骨董空氣槍」 竊賊與屋主格鬥遭逮

記者陳佳鈴／南投報導

一名黃姓男子看準山區農舍人煙稀少，潛入行竊卻只偷得一把地主存放 20 年的骨董空氣長槍。正當黃嫌欲離去時，撞見屋主並發生激烈拉扯。（圖／翻攝畫面）

南投縣草屯鎮與中寮鄉交界處，近日發生一起驚險的農舍竊案！一名黃姓男子看準山區農舍人煙稀少，潛入行竊卻只偷得一把地主存放 20 年的骨董空氣長槍。正當黃嫌欲離去時，撞見屋主並發生激烈拉扯，隨後遭趕抵的警力制伏。警方更在他的機車內搜出多種毒品，全案依強盜罪及毒品罪嫌移送法辦。

據了解，黃姓嫌犯當天騎乘機車前往草屯坪頂里與中寮龍岩村交界的偏遠農舍，企圖大肆搜刮。不料該農舍內並無貴重財物，黃嫌翻找半天後，僅帶走地主收藏多年的骨董空氣長槍一把。正當他準備帶著「唯一戰利品」逃離現場時，正好被返家的屋主撞見，雙方當場發生肉搏拉扯。

當竊賊準備帶著「唯一戰利品」逃離現場時，正好被返家的屋主撞見，雙方當場發生肉搏拉扯。（圖／翻攝畫面）

草屯警分局豐城派出所接獲報案後，立即通報鄰近的爽文派出所共組警力趕往。黃嫌見警方到場，自知難逃法網遂放棄抵抗。員警隨後實施附帶搜索，在黃嫌隨身物品及機車車廂內，赫然發現大量違禁品。

草屯警分局長劉千祥指出，嫌犯利用山區地形與監視器死角行竊，所幸農民警覺心高與警方配合默契，才能成功逮人。由於黃嫌在行竊後為脫逃而與屋主發生肢體暴力，警方偵訊後依準強盜罪、毒品危害防制條例及侵入住宅罪移送地檢署；遭竊的空氣槍也已送往刑事局鑑定。

