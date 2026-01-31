闖大禍！ 男童摔倒滑板滑上車道 機車煞不住連撞

滑板滑入車道，導致機車連環撞。（圖／東森新聞）





高雄一名10歲小男童玩耍，意外釀成交通事故，他玩滑板時不小心跌倒，結果滑板滑入車道，導致機車連環撞，共3人送醫，還波及路邊車輛。

小朋友在機車行前玩滑板，不小心跌倒，結果人留在原地，滑板卻滑到大馬路上，短短3秒內就有機車行經，看到滑板急煞住了，結果後方機車撞成一團。

遭波及機車騎士：「當時有一台滑板車滑出來，但我急煞，但是後面閃避不及，往我旁邊剎過去。」

玩滑板男童：「它（滑板）自己滑出來的。」

事發在高雄楠梓區興楠路上，一名10歲男童玩滑板，不慎讓滑板滑入車道，導致兩輛機車追撞，還波及到路邊機車。

男童舅舅：「小朋友嚇到了啊，今天剛好來，滑板是他帶來的，不是我這沒滑板，他跟我兒子玩。」

小朋友玩滑板闖下大禍，總共釀成3人受傷送醫，好在最後全都沒有大礙。

