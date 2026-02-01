闖女子宿舍脫褲問「幫我打手X好嗎？」她嚇哭還被敲頭！惡男的報應來了

社會中心／洪正達報導

新北淡水區李姓男子2025年間先後闖入民宅與女子宿舍，分別對屋內的女子強制猥褻，並持空氣槍脅迫施暴，案經士林地院審理後，認為李男為了私慾使用凶器入住宅脅迫被害人並強制猥褻，依法判處4年徒刑。

判決指出，李男於2025年8月20日凌晨時分發現淡水區一處民宅未鎖，竟擅自闖入後進入房間，看見被害女子熟睡中他竟躺在旁邊，直到女子突然驚醒發現一名陌生男子躺在旁邊，還撐著頭詢問「怎麼是妳？」李男當下甚至下半身褲子已經全脫下，手上還拿著類似電子菸的物品問被害女要不要「來一口」；緊接著李男趁對方反抗之際，突然伸手觸摸對方臀部，使得女子崩潰嚇哭，但李男被捕後，卻否認有騷擾及猥褻，還大言不慚的說「不小心誤闖」。

沒想到前案還在審理時，李男過沒多久又在同年10月1日凌晨，闖進淡水區一間女子員工宿舍，手持空氣槍走進某房間內，當場脫褲子脅迫被害女幫他打手槍，但女子不從卻遭到李男掐脖後按在牆上摸胸，被害女試圖撥手機求救，李男盛怒之下持空氣槍毆打女子造成前額撕裂傷。

後來被害女逃出向舍監求救，警方獲報後當場槍他逮捕，並將空氣槍查扣，但李男還是又解釋「躲人誤入宿舍」，又說自己被對方攻擊才會反擊。

案經士林地院審理後，從被害人陳述、監視器畫面及DNA鑑定報告等事證，認為李男相當惡劣，僅為個人私慾竟然犯下性騷、猥褻及施暴等，還持凶器闖入民宅內，已嚴重危害社會治安，加上李男審酌犯後態度惡劣，又拒不認罪也不願和解，因此依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪等罪嫌判處4年徒刑，並槍空氣槍，全案可上訴。





