闖好市多掀衣露胸拍不雅照 網黃到案辯：不知為何流傳

好市多年度「黑色星期五」促銷活動近日展開，不過一名網黃卻入侵賣場拍攝不雅照，畫面在網上瘋傳引起軒然大波，這件事隨後也驚動警方，網黃到案後解釋，自己只有將照片上傳至自己的Threads帳號，不明白為何會遭流傳。

好市多高雄店發生網黃侵入拍半裸照的風波。（圖／翻攝X）

這名網黃先前進入好市多高雄店，趁著工作人員及民眾沒注意，鑽進食品區貨架上掀衣露胸自拍，表示「逛了2圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，照片在網路瘋傳引發軒然大波。

這種敗壞社會風俗的行為，好市多也著手處理，已立即禁止當事人再度踏入任何分店，將之列為拒絕往來戶。好市多進一步表示，倘若經過調查確認相關行為無誤，將立即報請警方介入偵辦，確保其他消費者的權益不受非法行為侵擾。業者同時呼籲全體會員攜手營造優質的購物氛圍，並承諾將全面配合主管機關的後續調查程序。

針對這起事件，警方26日獲報後擴大調閱相關畫面，掌握涉案人江女及陳男身分，已在昨天將兩人查緝到案說明，據悉，2人是北部人，當天到高雄遊玩，坦言只是一時興起才會鑽進貨架中拍攝不雅照，沒有選擇特定場所，只有將照片上傳到自己的Threads帳號，不知道怎麼會被流傳。警方調查發現，2人沒有相關前科，也未有其他流傳的不雅影照。

警方後續將全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局強調，對於任何違法或脫序行為，警方絕對會積極查緝不法、絕不寬貸。前鎮分局呼籲，依據刑法妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」，意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。

《中天關心您｜根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前2項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。》

