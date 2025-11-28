闖好市多露胸！25歲情慾女王與友人到案 辯「一時興起」

好市多內露胸女子到案說明，稱是一時興起。（翻攝當事人X）

自稱「情慾女王」的25歲網黃日前跑到好市多賣場內掀衣露胸，拍照上傳網路引發討論，後續確認拍攝地點就在高雄店。該網黃與男性友人昨（27日）晚到案，宣稱是一時興起所為。

好市多露胸 女網黃：把自己賣掉

趁好市多黑五購物週之際，女網黃進入賣場內坐在貨架下方，不顧人來人往，直接掀衣露胸，並將裸照拍下上傳網路，發文喊「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」，吸引大批網友討論。

為何拍露胸照？ 女辯：一時興起

不過針對不雅行為，警方獲報後立即擴大調閱相關影響畫面，前鎮分局掌握涉案人江女身分，27日將她與另1名男子查緝到案說明，釐清事發經過，全案依違反刑法公然猥褻罪，移請高雄地方檢察署偵辦。

根據《ETtoday》報導，2人並非在地人，從北部南下高雄旅遊，稱露胸行為是一時興起，只上傳自己Threads，不知為何流傳。

自稱情慾女王 IG帳號頻遭Ban

根據女網黃個人檔案，她活躍於X、Dcard、FansOne等平台，有高達30.1萬人追蹤，自稱「情慾女王」，IG帳號還疑因頻繁違反社群守則而遭禁用，換了多次帳號。

