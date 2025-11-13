闖宅洗劫逾600萬！ 燒炭害命未遂1人起訴.1人在逃

台中市 / 綜合報導

台中逢甲商圈2名男子凌晨闖入民宅，把被害人綁在廁所裡，還在屋內搜刮外幣現金、名牌包包與精品手表，再逼被害人交出提款卡與密碼到ATM盜領款項，犯罪所得超過600萬！除了搶劫，嫌犯後來還在屋內燒炭，想製造意外死亡的假象，還好被害人趁他們不注意趕快報警！2名嫌犯中，謝姓男子落網已被起訴，另1名胡姓男子逃亡中，被發布通緝令。

陽台門窗緊閉還拉起窗簾，住在台中逢甲商圈的1名男子，被歹徒闖入屋內，不但現金被洗劫一空還被限制行動，附近居民說：「有聽過，應該是尾隨進去，然後綁架這樣子。」事情發生在去年6月凌晨1點多，謝姓男子夥同胡姓男子開車懸掛偽造車牌來到被害人住家門口，凌晨3點看到住家大門未關闖入屋內還持刀上樓。

廣告 廣告

兩名男子將被害人趕到廁所裡面還用繩索綑綁起來，接著在屋內搜刮大量的外幣現金以及名牌精品包包外套與名錶，半夜行兇犯案，住在隔壁的居民完全沒發現，附近居民說：「半夜發生什麼事，我們也不知道，看起來出入很平常的人，沒有什麼比較特殊的。」

謝姓男子逼迫被害人交出提款卡與密碼，20小時內在超商與銀行的ATM盜領24筆，總計254萬多元，胡姓男子拿著搶來的外幣到彰化員林兌換成新台幣，整起犯罪所得大約600多萬元。

檢警調查，兩名男子搶了錢還不夠，謝姓男子購買火種木炭要製造意外的假象，胡姓男子點燃木炭後屋內煙霧瀰漫，被害人趁兩人不注意打開窗戶偷偷拿起手機報警。

謝姓男子落網被捕，胡姓男子逃亡中已經被通緝，附近居民說：「之前附近有警察在附近巡，這家問問，那家問問。」檢察官調查，謝姓男子涉犯偽造特種文書加重強盜殺人未遂，依法提起公訴，至於在逃的胡姓男子要等到案後再查明個別的犯罪行為。

原始連結







更多華視新聞報導

2度試射失敗急改良 逢甲成功發射小型科研火箭

逢甲「菠蘿油」店突歇業 掛看板「租金漲2倍做不下去」

黃仁勳逛逢甲「一口都沒吃」就離開 盧秀燕：相信他會再來

