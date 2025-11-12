闖富商家洗劫600萬還想殺人滅口 囂張惡匪「仍有一人在逃」遭通緝

謝姓男子和胡姓男子2024年6月闖入廖姓富商住家搶劫，謝男遭警方逮捕並被檢方起訴，胡男則仍在逃中。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區2024年6月發生搶劫殺人未遂案，謝姓與胡姓男子鎖定廖姓男子身家不匪，當月2日凌晨潛入廖男住家，持刀威脅並綑綁受害人，洗劫屋內大量財物，得手600萬元後2人竟意圖「滅口」，所幸富商反應機警報警處理，謝男落網後，近日遭檢方起訴，胡男則仍在逃亡，現已被列為通緝犯。

檢警調查，謝、胡二人事前得知廖姓富商家中藏有巨額現金，於2024年6月2日凌晨入侵住家，持刀控制廖男後，將他關進廁所並以繩子綑綁，搜刮港幣68萬元、韓幣4000萬元、台幣4萬元及各國外幣數千元，另奪走Dior背包、LV外套、勞力士手錶等精品。

廣告 廣告

2人將住家洗劫後仍不知足，持刀逼迫廖男交出提款卡與密碼，謝男開著廖男座車外出盜領共244萬元，胡男則將外幣兌換成台幣，兩人共得手約600萬元，為掩蓋罪行，他們竟在屋內燃炭製造「意外死亡」假象，還逼迫被害人喝下摻有藥物的飲料。

廖男發現2人意圖後趁隙開窗報警求助，表示「被綁架、對方有刀有槍」，警方火速趕到現場。嫌犯發現警察到場後分頭逃逸，並約在彰化溪湖果菜市場會合，胡男事後分給謝男50萬元後潛逃。

警方循線逮捕謝男，他僅承認搶劫，否認殺人未遂，辯稱「只是依胡男指示買木炭」。但檢方調閱帳戶紀錄與監視畫面，確認提款人正是謝男，另驗出廖男體內疑似化學中毒反應，屋內也留有燃燒炭盆與黑色粉末。

檢方認定謝男涉案事證明確，近日依加重強盜、殺人未遂及偽造文書罪起訴；胡男則仍在逃，已列為通緝犯，警方則持續追查中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係